Шойгу заявил, что выполнение гособоронзаказа будет обеспечено на уровне не менее 99%

Глава Минобороны подчеркнул, что в результате проведения спецоперации и частичной мобилизации требования к госзаказу на всех уровнях контроля и исполнения выросли

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Принятые в отношении гособоронзаказа меры позволят обеспечить его выполнение на уровне не менее 99%. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства в среду.

Он подчеркнул, что в результате проведения спецоперации и частичной мобилизации требования к госзаказу на всех уровнях контроля и исполнения выросли. "В текущем году оптимизирована реализация действующих и заключенных новых госконтрактов. При этом в полном объеме обеспечено их авансирование", - заявил Шойгу.

По словам главы Минобороны, за поставками особо востребованного вооружения был организован контроль на базе Национального центра управления обороной. "Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%", - подчеркнул министр.

Он добавил, что гособоронзаказ будет в 2023 году увеличен практически в 1,5 раза, что даст возможность обеспечить войска вооружением и техникой на 97%. "В следующем году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%", - сказал он.

Шойгу указал на важность сохранения максимально возможного объема производства, а также организации опережающих поставок в войска. При этом, подчеркнул министр, необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в спецоперации.

Программа ГОЗ формируется на базе госпрограммы вооружений (ГПВ). Объем ГОЗ не раскрывается. Текущая ГПВ составлена на период с 2018 по 2027 год, на нее было предусмотрено 20 трлн рублей (по данным на 2018 год). Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов, занимавший должность вице-премьера по вопросам ОПК (2018-2022 годы) сообщал, что по итогам 2021 года ГОЗ был выполнен на 98%. В начале апреля Борисов также сообщал, что новая ГПВ будет направлена на создание качественно новых и нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы.