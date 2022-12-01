Трюдо не ответил на вопрос о возможном использовании канадского оружия для ударов по Крыму

Премьер Канады отметил, что "Украина может и должна выиграть в конфликте"

ОТТАВА, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уклонился от ответа на вопрос о том, будет ли "ему комфортно", если Украина будет использовать поставляемое ей канадское оружие для возможных ударов по российскому Крыму, и есть ли какие-то соответствующие красные линии для канадского правительства.

"Мы работаем со всеми нашими союзниками. Речь идет не о какой-либо отдельной стране, хотя у всех нас одинаковые красные линии, - сказал он, выступая в среду на онлайн-форуме Reuters Next. - Мы ясно показываем, что Украина может и должна выиграть в конфликте".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на десятки миллиардов долларов.