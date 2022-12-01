Слуцкий: Еврокомиссии надо не замалчивать потери ВСУ, а прекратить поставки оружия Киеву

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам, вероятнее всего, в ЕК осознали, "что ее глава неосмотрительно нарушила "заговор молчания" коллективного Запада по неприятным для него темам,...

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна думать о том, как исправлять свои геостратегические ошибки и заканчивать поставки оружия Киеву, тогда ей не придется замалчивать информацию о потерях украинской армии. Такое мнение выразил в среду глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее Еврокомиссия подтвердила, что удалила из обнародованного в среду утром видеообращения и письменного заявления фон дер Ляйен информацию о 100 тыс. погибших украинских военных с начала специальной военной операции России.

"Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не успев публично сообщить о стотысячных потерях с украинской стороны, спешно удалила ролик из сети. Хотя все уже ее процитировали. Чего испугались еврочиновники?" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале в среду.

По мнению главы комитета, вероятнее всего, в Еврокомиссии осознали, "что ее глава неосмотрительно нарушила "заговор молчания" коллективного Запада по неприятным для него темам, одна из которых - цифры потерь украинской стороны". "По сути, это и есть та ужасная "цена" за создание анти-России и взращивание ради этого Западом на Украине неонацистского режима", - подчеркнул Слуцкий.

"Не о заморозке российских активов надо говорить госпоже фон дер Ляйен, а думать, как свои геостратегические ошибки исправлять и заканчивать поставки оружия [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Тогда и слова, которые на самом деле иллюстрируют последствия соглашательской политики ЕС на украинском направлении, затирать не придется", - резюмировал парламентарий.

В видеозаявлении фон дер Ляйен, которое в настоящий момент доступно в Twitter, четко заметна склейка на 11-й секунде, откуда была удалена фраза с цифрами потерь украинской армии. Кроме того, продолжительность исходного ролика сократилась примерно на 7 секунд.