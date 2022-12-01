Лавров считает, что Запад толкает Украину к продолжению войны, которую он ведет против РФ

Необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Запад буквально толкает Украину к продолжению войны, которую сам ведет против России, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с участниками научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего", текст выступления приводится на сайте дипломатического ведомства.

По словам министра, западные страны пытаются уйти от принципа необходимости избежания любого военного конфликта между ядерными державами. "Это говорит о многом, в том числе в контексте их линии по Украине, которую буквально толкают на продолжение войны, ведущейся Западом против Российской Федерации", - сказал он.

Столкновения ядерных держав

Ядерные державы должны избегать любого военного столкновения между собой, в том числе с использованием обычных вооружений, заявил Лавров.

Лавров напомнил, что по инициативе Москвы в начале этого года лидеры стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. "Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны, необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений. Эскалация может обрести неконтролируемый характер", - подчеркнул он.

Министр также указал, что Москва будет и далее отстаивать глобальную безопасность и стабильность. "Именно по инициативе России президенты [РФ и США] Владимир Путин и Джо Байден 16 июня 2021 года подтвердили формулу Горбачева-Рейгана: в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана", - добавил Лавров.

Эволюция НАТО

Стремительная эволюция НАТО тревожит Россию, в том числе в контексте развязанной Западом войны против РФ на Украине и глобальной безопасности, заявил министр.

"Нас тревожит стремительная эволюция Североатлантического альянса, в том числе в контексте развязанной Западом против нас войны на Украине и глобальной безопасности. До недавнего времени всех убеждали, что НАТО - оборонительный союз, занимающийся лишь защитой территорий собственных членов. После исчезновения СССР и Организации Варшавского договора пропал и смысл существования НАТО - ведь они хотели "обороняться" от социалистического лагеря во главе с Советским Союзом", - отметил министр.

Лавров подчеркнул, что, несмотря на это, НАТО никуда не делась и продолжила искать смысл своего существования.

"Сначала в качестве обоснования рассматривалась кампания в Афганистане. Затем после позорного бегства из этой страны натовцам понадобился еще какой-нибудь повод, - напомнил глава российской дипломатии. - Они его обрели в сдерживании России и накачивании Украины. Долгие годы после госпереворота в Киеве эту страну превращали в инструмент сдерживания России, плацдарм для нападения на российские интересы в нашем ближайшем окружении. Все это время при прямом поощрении западных спонсоров киевского режима происходило законодательное уничтожение русского языка, культуры, СМИ и образования".

Ведущие позиции в мире

Утрата Западом ведущих позиций на мировой арене может спровоцировать НАТО на необдуманные безответственные решения, заявил глава МИД РФ.

"Экспансионистский глобализм, демонстрируемый этим агрессивным блоком, беспрецедентен. Убежден, что глобальное большинство прекрасно видит угрозы, которые несет эта линия альянса, и осознает, что понимание западниками утраты своих ведущих позиций на мировой арене может подвигнуть натовцев на необдуманные безответственные решения", - подчеркнул министр.

По его словам, именно такие оценки будут определять позиции большинства стран при обсуждении будущего глобальной безопасности.

Как напомнил Лавров, на последнем саммите НАТО, который состоялся в Мадриде в июне, было объявлено, что теперь альянс обладает глобальной ответственностью. "О его "оборонительном характере" больше уже никто не заикается, - констатировал он. - Напротив, заявляется, что безопасность в Евроатлантике неразделима с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе. Теперь НАТО будет "обороняться" в районе Южно-Китайского моря".