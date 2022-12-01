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Вооруженные формирования киевского режима начали применять полученные из Литвы американские 105-мм буксируемые гаубицы М101.

Как сообщает "РГ: русское оружие", информация о переброске из Литвы этого оружия появилась еще в начале сентября. Тогда говорилось о трех "сто первых". По всей видимости, все это время их новые расчеты занимались освоением уже порядком устаревших "подарков", принятых на вооружение американской армии еще в 1941 году (в этом же году в СССР была принята на вооружение знаменитая пушка ЗиС-2, прозванная "Сталинским дыроколом").

Масса М101 - 2260 кг. Длина - 5940 мм, высота - 2210 мм, ширина - 1730 мм.

Дальность стрельбы - 11 270 метров. Скорострельность: до 5 выстрелов в минуту. Расчет - восемь человек. Скорость транспортировки по шоссе - 50 км/ч.

Всего было выпущено 10 202 экземпляра, из них до лета 1945 года - 8536 штук. В последующем они использовались в большом количестве локальных конфликтов, в том числе в таких широкомасштабных, как Корейская и Вьетнамская войны. Всего эксплуатировались почти в четырех десятках зарубежных армий. В настоящее время снимаются с вооружения.

Однако, из-за проблем у ВСУ с советскими 122-мм системами натовцы заменяют их на 105-мм. Так что, переброска таких гаубиц необандеровским боевикам, по всей видимости, будет продолжена.