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ТАСС

МО ФРГ заявило о подготовке к долгому противостоянию в Европе из-за событий на Украине

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Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.
Источник изображения: © REUTERS, Annegret Hilse

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заверила, что к лету 2023 года обучение в Германии пройдут 5 тыс. украинских военнослужащих

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что на фоне нынешних событий на Украине ФРГ готовится к длительному противостоянию в Европе.

"Ввиду агрессивной войны России на Украине Германия готовится к длительному противостоянию в Европе", - сказала Ламбрехт в среду на Берлинской конференции по безопасности. Вот почему, по ее словам, ФРГ активно говорит о "переломном моменте". "Германии необходимо переосмыслить многие аспекты, чтобы мы могли быть предсказуемым и надежным партнером", - подчеркнула глава Минобороны ФРГ.

Она вновь заверила, что к лету 2023 года обучение в Германии пройдут 5 тыс. украинских военнослужащих.

В среду в столице ФРГ открылась Берлинская конференция по безопасности. На мероприятии выступит канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также различные эксперты в области безопасности.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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