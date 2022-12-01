Боррель в ходе визита в Польшу посетит военный объект, где тренируют украинских военных

Брюссель. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в рамках трехдневной поездки в Польшу посетит один из объектов миссии ЕС по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine).

"Жозеп Боррель совершит визит в Польшу с 30 ноября по 2 декабря, чтобы представлять ЕС на ежегодном министерском совете ОБСЕ в Лодзи в среду и четверг. В пятницу он также посетит недавно запущенную миссию военной помощи Украине - EUMAM Ukraine - на военном объекте в Бжеге близ Вроцлава", - говорится в пресс-релизе Европейской внешнеполитической службы.

В пятницу на военном полигоне EUMAM в Бжеге дипломат посетит тренировку военнослужащих украинской армии и произнесет речь перед персоналом миссии и украинскими солдатами.

До этого в среду вечером Боррель примет участие в ужине, в ходе которого выразит поддержку со стороны ЕС роли ОБСЕ в отношении европейской безопасности и подчеркнет необходимость соблюдения обязательств в рамках ОБСЕ. В четверг глава дипломатии ЕС выступит с заявлением на пленарном заседании Совета министров ОБСЕ. Он также проведет ряд двусторонних встреч с коллегами в рамках Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Затем Боррель отправится в Варшаву, где проведет встречу с министром обороны Польши Мариушем Блащаком.

Совет ЕС 15 ноября объявил о запуске миссии военной помощи Европейского союза Украине - EUMAM Ukraine - по подготовке украинских военнослужащих.

"Целью миссии, официально созданной 17 октября, является повышение военного потенциала украинских вооруженных сил, чтобы они могли защищать территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, а также гражданское население", - говорилось в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

Мандат миссии предусматривает "индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку до 15 тыс. военнослужащих вооруженных сил Украины в нескольких местах на территории государств-членов ЕС".

Командующим миссией назначен директор входящего в структуру Европейской внешнеполитической службы отдела военного планирования вице-адмирал Эрве Блежан.

Совет также принял решение о выделении в рамках Европейского фонда мира 16 млн евро "для поддержки наращивания потенциала вооруженных сил Украины с помощью EUMAM Ukraine". За счет этих средств будут финансироваться снабжение государствами-членами ЕС украинской стороны боеприпасами, военной техникой, а также транспортировка, техническое обслуживание и ремонт поставляемого оснащения.