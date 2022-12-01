В НАТО считают главным сейчас обеспечить победу Украины, а не обсуждать ее вступление

Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что многое может быть между "ничем" и "полным членством" в НАТО для Украины

БУХАРЕСТ, 30 ноября. /ТАСС/. Североатлантический альянс считает главным сейчас обеспечить победу Украины, а не обсуждать ее вступление в блок, поскольку в противном случае она уже никуда вступить не сможет. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания глав внешнеполитических ведомств стран альянса в Бухаресте.

"Самая срочная задача сейчас - сделать все, чтобы Украина победила как демократическая суверенная страна в Европе. Если Украина не победит как суверенная страна, то вопрос членства не будет на столе совсем", - сказал он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что многое может быть между "ничем" и "полным членством" в НАТО для Украины. "Мы должны понимать, что есть многое между "ничем" и "полным членством". Нам надо развивать сотрудничество с Украиной - политическое и практическое. Самое важное сейчас - чтобы Украина победила", - добавил он.