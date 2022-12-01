Финансирование гособоронзаказа в 2023 году увеличивается практически в 1,5 раза - Шойгу

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - РФ нарастит финансирование выпуска военной продукции в рамках гособоронзаказа почти в 1,5 раза в 2023 году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В следующем году с учётом дополнительно выделяемых бюджетных средств объём финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%", - сказал Шойгу в среду на заседании коллегии военного ведомства.

"Важно сохранить максимально возможный объём производства, организовать опережающие поставки в войска. Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции", - заявил министр.

По его словам, на коллегии буду заслушаны предложения по формированию государственного оборонного заказа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

"В результате проведения специальной военной операции и частичной мобилизации возросли требования к госзаказу на всех уровнях контроля и исполнения. В текущем году оптимизирована реализация действующих и заключённых новых госконтрактов. При этом в полном объёме обеспечено их авансирование", - заявил министр.

Шойгу отметил, что на базе Национального центра управления обороной организован контроль за поставками особо востребованного вооружения. "Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%", - сказал министр.

Он сообщил, что на коллегии также обсудят развитие ракетных войск и артиллерии с учётом опыта специальной военной операции.

"Эффективное огневое поражение противника - важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии.

В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения", - заявил министр.

"Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения", - отметил Шойгу.