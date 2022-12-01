Шойгу: "Торнадо-С" и "Малка" позволяют эффективно поражать иностранные системы на Украине

Украина. Боевая работа расчетов САУ "Малка" ВС РФ по поражению огневых позиций артиллерии и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, опорных пунктов, пунктов управления и районов сосредоточения украинской военной техники. В ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи Вооруженные силы РФ проводят специальную военную операцию на Украине. Снимок с видео. Максимально возможное качество. Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС ПРЕДОСТАВЛЕНО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ 29 МАЯ 2022 ГОДА И РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТАСС БЕЗ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. ТОЛЬКО ДЛЯ РЕДАКЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Глава Минобороны РФ добавил, что "совершенствуется контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения противника"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Использование реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" и самоходных артиллерийских установок (САУ) "Малка" для целей контрбатарейной борьбы в ходе спецоперации на Украине позволяет эффективно поражать иностранные реактивные и артиллерийские системы. Об этом заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

"Совершенствуется контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения противника. К ее выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Торнадо-С" и артиллерийские системы большой мощности "Малка". Это позволяет эффективно поражать иностранные реактивные и артиллерийские системы", - сказал он.

Самоходка 2С7М "Малка" считается одной из самой мощных и дальнобойных в мире. Это модернизированный вариант самоходной пушки 2С7 "Пион", разработанной в 1980-х гг. Основное предназначение САУ - поражение важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. Скорострельность орудия составляет до 2,5 выстрелов в минуту, дальность - около 50 км. Минобороны РФ неоднократно распространяло кадры из зоны проведения спецоперации, на которых "Малка" уничтожает американские гаубицы М777.

Дальнобойная 300-миллиметровая РСЗО "Торнадо-С" является модифицированной версией системы "Смерч" и может обстреливать цели на дальности 120 км и накрывать площадь более 60 га. Комплекс способен вести огонь как одиночными реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 направляющих.