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Военное обозрение

США хотят создать контактную группу для координации поставок генераторов, трансформаторов и другого оборудования на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Тактика, которую начало использовать российское командование с начала октября, очевидно приносит свои плоды. Удары по энергетической инфраструктуре Украины начали создавать серьезные трудности для ВСУ, что уже признают и на Западе.

В связи с этим Вашингтон и партнеры пытаются оперативно решить возникшую на Украине проблему, чтобы максимально отсрочить поражение нашей «западной соседки» и тем самым затянуть конфликт.

В частности, как пишет издание New York Times со ссылкой на неназванный источник, США хотят создать контактную группу для координации поставок трансформаторов, генераторов и другого оборудования на Украину. Обсуждение данного вопроса началось на саммите G7 в начале текущего месяца и должно продолжиться в начале декабря в Париже.

В материале говорится, что создаваемая по инициативе Вашингтона группа, сможет функционировать по аналогии с той, которая уже занимается поставками вооружений. Последняя собирается для обсуждений раз в месяц, а в ее состав входит более 50 стран.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что США и их союзники продолжают придерживаться своей стратегии войны с Россией «до последнего украинца». Собственно говоря, данные намерения подтвердил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, который в очередной раз заявил, что Украина должна одержать победу на поле боя.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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