Захарова: Россия не может обсуждать с США ДСНВ, пока они поставляют вооружение Украине

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва высоко ценит Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Россия не намерена обсуждать с США Договор по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пока Вашингтон поставляет Киеву вооружение. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Соединенные Штаты Америки намерены поставить еще больше вооружений в регион конфликта, непосредственно в который вовлечена Российская Федерация. То есть, они будут поставлять все это вооружение, они будут науськивать киевский режим на еще большее кровопролитие, они будут выделять деньги на экстремистскую деятельность, которая ведется под эгидой вот этих малоадекватных людей на Банковой (на этой улице расположен офис президента Украины - прим. ТАСС), а мы будем с ними сидеть за одним столом и обсуждать с ними вопросы обоюдной безопасности, в том числе в их интересах?" - сказала она.

Захарова подчеркнула, что Москва высоко ценит ДСНВ, он отвечает обоюдным интересам России и Америки, но для его обсуждения должны быть соответствующие условия.

В понедельник в МИД РФ сообщили, что заседание двусторонней консультативной комиссии России и США по ДСНВ, ранее запланированное на 29 ноября - 6 декабря в Каире, переносится на более поздний срок.