Экс-советник главы Пентагона считает, что США побудили Россию нарастить военную мощь

Нынешний подход администрации Байдена к внешней политике приведет к тому, что результатом следующей фазы украинского конфликта станет в том числе резкий сдвиг в плане баланса сил и влияния в Европе, отметил полковник Дуглас Макгрегор

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Политика администрации президента США Джо Байдена в отношении Украины лишь побудила Россию нарастить свою военную мощь, и этот результат полностью противоположен заявленной цели Вашингтона ослабить Москву. Такое мнение выразил в опубликованной во вторник в журнале The American Conservative статье отставной полковник Дуглас Макгрегор, являвшийся советником министра обороны при предыдущем президенте Дональде Трампе.

С его точки зрения, следующий этап военной операции продемонстрирует новые, расширенные возможности российских вооруженных сил и может стать катастрофическим для Киева. "Администрация Байдена снова и снова совершает непростительную для демократического общества ошибку, отказываясь говорить американскому народу правду: несмотря на популярную в западных СМИ повестку о "победе Украины", которая блокирует любые сведения, противоречащие этому, Украина не выигрывает и не выиграет войну. Имевшие место в течение многих месяцев тяжелые украинские потери, которые стали результатом бесконечной серии бессмысленных атак против обороняющихся российских сил на юге Украины, опасным образом ослабили украинские войска", - считает отставной полковник.

Россия же, по его мнению, тем временем "мобилизовала людские ресурсы для проведения решающих операций". "Грядущая наступательная фаза конфликта продемонстрирует новые российские вооруженные силы, которые сейчас находятся в процессе формирования, и их будущие возможности", - полагает Макгрегор. "Складывается впечатление, что Вашингтон лишь побудил российское государство нарастить свою военную мощь, а это полностью противоположно тому фатальному ослаблению, которое Вашингтон задумывал осуществить, когда встал на курс военной конфронтации с Москвой", - подчеркнул он.

По мнению экс-советника главы Пентагона, нынешний подход администрации Байдена к внешней политике означает, что результатом следующей фазы украинского конфликта станет в том числе резкий сдвиг в плане баланса сил и влияния в Европе.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.