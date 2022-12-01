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Военное обозрение

Парламент Чехии разрешил военным организовать подготовку военнослужащих ВСУ на территории страны

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Источник изображения: topwar.ru

Чехия присоединяется к числу стран, желающих проводить обучение украинских военнослужащих для их противостояния российской армии. Решение о запуске собственной программы по подготовке ВСУ принято во вторник, 29 ноября, палатой депутатов парламента республики.

Депутаты разрешили Минобороны Чехии начать подготовку украинских военнослужащих на территории страны, а также направить чешских военных инструкторов в другие страны Евросоюза, где ведется обучение ВСУ. Правда имеется одно ограничение, касающееся количества военных инструкторов. По решению парламента их численность не должна превышать 55 человек. С чем это связано не поясняется.

Для подготовки украинских военных на территории Чехии выделен военный полигон Либава, именно там до конца 2023 года будет организовано пять месячных курсов, которые пройдут 800 представителей ВСУ. Чему будут обучать чехи украинцев не сообщается.

Между тем в Польше стартовала Европейская программа подготовки ВСУ EUMAM Ukraine, на территории республики находится батальон ВСУ, предварительно прошедший необходимую аттестацию. Это только первые всушники, направленные в Европу, всего в Брюсселе планируют за два года подготовить для Киева 15 тысяч военнослужащих.

Целью миссии ЕС в странах Содружества является обеспечение индивидуальной, коллективной и профессиональной подготовки военнослужащих Украины

- говорится в сообщении Министерства обороны Польши.

Как подчеркивается, большая часть обучения будет проходить на территории Польши и Германии, но не исключена отправка военнослужащих ВСУ и в другие страны, даже не входящие в Евросоюз.

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Страны
Германия
Польша
Украина
Чехия
Проекты
Евросоюз
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