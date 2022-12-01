Сенатор заявил о выделении США крупных средств Украине без ясности об их использовании

Эта проблема вызывает серьезное беспокойство, отметил Билл Хагерти

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Власти США выделили значительные средства Украине, однако нет полной ясности относительно того, как эти деньги были израсходованы. Об этом заявил во вторник американский сенатор Билл Хагерти (республиканец от штата Теннесси) на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты Конгресса США.

Заседание было посвящено рассмотрению кандидатур на несколько должностей. На заседании, в частности, выступал Ричард Вайнер, претендующий на пост члена совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) от Соединенных Штатов. Говоря о возможном привлечении данным банком средств на восстановление Украины, Вайнер подчеркнул: "Надзор жизненно важен, подотчетность жизненно важна, прозрачность жизненно важна. Мы должны удостовериться в том, что средства будут израсходованы по назначению. Украина исторически считалась третьей по коррумпированности страной Европы. И мы должны удостовериться в том, что в вопросах, касающихся средств американских налогоплательщиков, соблюдаются высокие стандарты честности".

"Я очень признателен за последний пункт, на который вы указали. Это вызывает серьезное беспокойство, учитывая, какие средства налогоплательщиков Соединенные Штаты уже выделили и отсутствие на данный момент ясности относительно того, на что идут эти деньги", - отметил на это Хагерти.

Член верхней палаты Конгресса США Джин Шахин (демократка от штата Нью-Гэмпшир), также участвовавшая в слушаниях, указала на важность подотчетности при выделении средств Украине. "Думаю, что со временем этому будут уделять все больше и больше внимания", - добавила законодатель.