Войти
ТАСС

Сенатор заявил о выделении США крупных средств Украине без ясности об их использовании

498
0
0
Здание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. David Ake

Эта проблема вызывает серьезное беспокойство, отметил Билл Хагерти

ВАШИНГТОН, 30 ноября. /ТАСС/. Власти США выделили значительные средства Украине, однако нет полной ясности относительно того, как эти деньги были израсходованы. Об этом заявил во вторник американский сенатор Билл Хагерти (республиканец от штата Теннесси) на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты Конгресса США.

Заседание было посвящено рассмотрению кандидатур на несколько должностей. На заседании, в частности, выступал Ричард Вайнер, претендующий на пост члена совета управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) от Соединенных Штатов. Говоря о возможном привлечении данным банком средств на восстановление Украины, Вайнер подчеркнул: "Надзор жизненно важен, подотчетность жизненно важна, прозрачность жизненно важна. Мы должны удостовериться в том, что средства будут израсходованы по назначению. Украина исторически считалась третьей по коррумпированности страной Европы. И мы должны удостовериться в том, что в вопросах, касающихся средств американских налогоплательщиков, соблюдаются высокие стандарты честности".

"Я очень признателен за последний пункт, на который вы указали. Это вызывает серьезное беспокойство, учитывая, какие средства налогоплательщиков Соединенные Штаты уже выделили и отсутствие на данный момент ясности относительно того, на что идут эти деньги", - отметил на это Хагерти.

Член верхней палаты Конгресса США Джин Шахин (демократка от штата Нью-Гэмпшир), также участвовавшая в слушаниях, указала на важность подотчетности при выделении средств Украине. "Думаю, что со временем этому будут уделять все больше и больше внимания", - добавила законодатель. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
ЕБРР
Похожие новости
24.11.2022
Отключение АЭС, торги по аммиаку и возвращение российских пленных. Ситуация вокруг Украины
15.04.2022
Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов
27.01.2022
Болгары: Путин впустит украинцев в Россию, а затем размажет Незалежную
27.04.2016
Надвигается «ядерный майдан»
25.03.2014
Интервью Сергей Когогин, гендиректор «Камаза»
16.02.2012
Суперпылесос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.12 23:12
  • 39026
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.12 16:26
  • 1
В Москве под руководством главы военного ведомства прошло заседание Коллегии Минобороны России
  • 01.12 15:32
  • 1
ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов
  • 01.12 15:14
  • 1
Киев технически мог освоить производство боеприпасов 152 калибра
  • 01.12 15:06
  • 1
Производитель бомб GLSDB опубликовал эмуляцию поражения российского ЗРК С-400
  • 01.12 13:55
  • 2
Шойгу предложил применять в рамках СВО перспективные комплексы вооружения
  • 01.12 12:16
  • 1
Топливные и энергетические объекты Украины из космоса
  • 01.12 12:07
  • 2
Посол России в Ватикане передал протест по поводу высказываний понтифика о ВС РФ
  • 01.12 12:04
  • 1
В России оценили французские РСЗО на Украине
  • 01.12 10:53
  • 0
Ускоренная милитаризация Польши. Сколько польское минобороны потратило в 2022 году
  • 30.11 21:19
  • 3
Второй самолёт МС-21 с российскими двигателями перелетел из Иркутска в подмосковный Жуковский - ОАК
  • 30.11 20:33
  • 2
Украина попросила ракеты дальностью 800 км. Что ей может передать Запад
  • 30.11 17:22
  • 101
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика
  • 30.11 13:53
  • 2
ВКС РФ передали очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после ремонтных работ
  • 30.11 13:21
  • 5
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"