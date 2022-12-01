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ТАСС

МАИ запатентовал аппарат для очистки околоземной орбиты от мусора при помощи потока ионов

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Спутники и космический мусор на орбите Земли
Спутники и космический мусор на орбите Земли.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain, European Space Agency

Создатели устройства отмечают, что за счет отсутствия средств захвата и удержания объекта эта конструкция более простая по сравнению с аналогами

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Специалисты Московского авиационного института (МАИ) разработали и запатентовали аппарат, предназначенный для бесконтактной очистки околоземного пространства от космического мусора при помощи воздействия ионами. Соответствующий документ был распространен Федеральным институтом промышленной собственности, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Космический аппарат за счет наличия бортовой системы бесконтактного воздействия на основе инжектора ионов осуществляет отличный от других типов космических аппаратов орбитального обслуживания тип взаимодействия с объектом космического мусора, как с некооперируемым объектом: он придает ему необходимый для увода с рабочей орбиты суммарный импульс силы, действуя и сопровождая его с некоторого расстояния, то есть, не вступая с ним в непосредственный контакт", - отмечается в документе.

Изобретение предназначено для увода космического мусора, преимущественно техногенной природы - неработоспособные спутники, фрагменты обшивки, разгонные блоки - с рабочих орбит на безопасные.

По словам создателей устройства, конструкция космического аппарата более простая в отличие от аналогов за счет отсутствия средств захвата и удержания объекта. Специалистам удалось повысить надежность выполнения задачи. "Исключен непосредственный контакт с объектом-целью, находящемся в неуправляемом движении относительно его центра масс, что угрожает катастрофическим столкновением объектов", - говорится в материалах патента.

Космический аппарат содержит корпус с силовыми элементами, энергетическую установку, систему бесконтактного воздействия на объект, подпадающий под определение космического мусора, содержащую газоразрядный инжектор ионов с трехэлектродной электростатической системой ускорения ионов, и управляющую электроракетную двигательную установку.

Разработчики аппарата полагают, что он может быть создан на базе одного из известных космических телекоммуникационных геостационарных спутников, располагающих энергоустановкой необходимой мощности. 

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