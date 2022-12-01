«Потерять танк — это полбеды. Главное — экипаж сохранить»

«Известия» побывали на ремонтной базе тяжелой бронетехники 1-го Армейского корпуса

Активные бои в зоне специальной военной операции предъявляют особые требования к восстановлению боевых машин — делать это нужно быстро, качественно, ориентируясь в разнообразии моделей танков — как своих, так и трофейных. Корреспонденты «Известий» посетили ремонтную базу тяжелой бронетехники, организованную в 1-й Славянской бригаде 1-го Армейского корпуса. Какие танки лучше всего проявили себя в ходе СВО, как ремонтируют поврежденную технику и зачем тюнингуют трофейные боевые машины — в нашем репортаже.

Фронтовой тюнинг

Разнообразие боевых машин разных лет и моделей предъявляет к ремонтникам особые требования — им необходимо досконально знать многие модели танков, постоянно работать с литературой. В самых сложных случаях они прибегают к помощи интернета.

— По гражданским специальностям я был водителем, механизатором, слесарем-ремонтником, сварщиком, буровым мастером. Так что с техникой я на «ты», — рассказывает «Известиям» военнослужащий ремонтной базы 1-го Армейского корпуса с позывным «Карел».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

В это подразделение набирают тех, у кого есть военный опыт и технические знания, и «Карел» как нельзя лучше отвечает этим требованиям.

Свой позывной он получил, так как 15 лет проработал в Карелии, ещё до начала войны на Донбассе. В 1-м корпусе он служит с 2016 года.

— Стараемся брать тех, у кого душа лежит к технике, а не просто тех, кому сказали гайку крутить, он ее и крутит, — рассказывает «Карел». — Часто приходится выезжать на передовую: если можно сделать ремонт на месте и в короткий срок, то делаем это там. Если нет, то экипажи вместе с машинами и ремонтниками отправляются в организованный пункт обслуживания. И уже общими силами ведут работы.

Присутствие экипажей танков и участие в работе по обслуживанию — это не просто традиция. Никто лучше экипажа не сможет подсказать, что сломано и на что стоит обратить внимание. И, конечно, это три совсем не лишние пары рук.

При этом, на вооружении подразделения большое количество разных танков: есть и Т-64, и Т-72, включая самые первые модификации.

Большая часть машин подвергается «тюнингу»: не имевшие динамической защиты (ДЗ), получают ее. Остальные оборудуются дополнительной защитой, изготовленной исходя из опыта ведения боев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

— Мы досконально знаем, где необходимо добавить блоки ДЗ. Все это делаем с учетом реальных ситуаций, наши знания кровью пишутся, — рассказывает «Карел».

На танке, возле которого мы беседуем, блоки ДЗ установлены и на ящиках ЗИП (запаса инструментов и принадлежностей), и сзади на башне. Специфика боев в городской застройке выдвигает свои требования.

Трофейная техника

Знакомы здесь и с украинскими модернизациями танков. Трофейные машины тоже приходилось изучать и ставить в строй.

— У них модернизация происходит в заводских условиях. Кроме защиты обновлению подвергается система управления огнем. Старые приборы ночного видения заменяются современными тепловизорами, ставятся более совершенные прицелы, — рассказывает специалист по ремонтам систем управления огнем с позывным «Мироха».

За 9 последних лет он успел послужить в пехоте, ПВО и танкистом, поэтому знает работу танков «изнутри», во всех смыслах.

Во дворе осматриваем восстановленные машины. Один из танков подорвался на противотанковой мине, об этом теперь напоминает отсутствие брызговика, в остальном он уже восстановлен.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Следующим «Мироха» показывает нам танк, у которого есть имя — «Копчёный». Это одна из трофейных машин, которую восстановили и поставили в строй. Название он получил за то, что попал к новым хозяевам с копотью на башне.

«Мироха» показывает приборы, которые он поставил на «Копчёный» с других танков противника, не подлежащих восстановлению. Интересно, что бросая танки, украинские экипажи часто снимают и уносят радиостанции шифрованной связи — подавляющее большинство машин становятся трофеями без них.

Корреспондентам «Известий» показывают пример технической и тактической смекалки — танк Т-64, которому с помощью экранов изменили форму башни, сделав его похожим на украинские танки «Булат». Сходство силуэта затрудняет опознание украинцами наших бронемашин. Хотя прямые танковые дуэли во время СВО — редкость.

— В реалиях нынешней войны потерять танк — это полбеды. Главное — людей сохранить. Слаженный, обученный опытный экипаж быстро не подготовить, его тяжело заменить. Человек, который бывал в танковом бою, наработал уровень, без особой нужды рисковать не будет, и в бою не подведет, — объясняет «Мироха» редкость танковых дуэлей.

При всей стандартизации, большинство машин имеют свою индивидуальность, если не в техническом смысле, то в виде надписей и отличительных знаков.

Многие машины, кроме личных имен, имеют надписи. Например, «За пацанов!». На башнях и бортах пишут позывные погибших сослуживцев или членов экипажей. Известный нам по одному из огневых налетов танк «За Макеевку!» получил имя в честь родного города командира.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Лучший танк спецоперации

Ремонтная база работает по принципу конвейера. Пока в боксе проверяют двигатель одного танка, на улице подтягивают гусеницу другой машине. Работа идет без перерыва: важна и скорость, и качество. А вот о каких-то особенных, опасных или героических моментах, связанных с ремонтом и эвакуацией техники нам так и не рассказали.

— Все как на хорошем заводе, где никто не оценивает производство по количеству подвигов. Если машины не подводят экипажи — это и есть главный результат. Лучший танк — исправный танк, — делится с нами напоследок опытом один из танкистов 1-ой Славянской бригады.

По мнению практиков войны, это лучший ответ на многолетние споры экспертов о том, какие модели танков лучше.

Дмитрий Астрахань