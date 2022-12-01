У Китая к 2035 году может быть 1,5 тыс. ядерных боеголовок, считают в Пентагоне

Приняв на вооружение комплекс DF-26, КНР стала второй страной в мире, обладающей ударным гиперзвуковым оружием. Фото с сайта www.news.cn.

Вашингтон. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Китай интенсивно укрепляет ядерный арсенал, и к 2035 году в распоряжении страны может оказаться 1,5 тыс. ядерных боеголовок, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на доклад Пентагона.

Агентство отмечает, что в прошлом году Пентагон оценивал, что за шесть лет Китай сможет расширить свой арсенал до 700 боеголовок, а к 2030 году - достигнуть отметки в 1 тыс. единиц.

В новом же докладе утверждается, что у Китая в настоящее время - около 400 ядерных боеголовок, и что этот показатель может составить 1,5 тыс. к 2035 году.

Associated Press отмечает, что такая тенденция будет означать, что Пекин будет сокращать отставание от США в том, что касается ядерного арсенала. "Для сравнения, в распоряжении США - 3 750 ядерных боеголовок", - отмечает агентство.