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ТАСС

Министр обороны ФРГ назвала внезапным предложение Варшавы о размещении Patriot на Украине

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: REUTERS/ Fabrizio Bensch

По словам Кристине Ламбрехт, это был "совершенно неожиданный поворот"

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт утверждает, что инициатива Польши о возможном размещении обещанных Варшаве систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot на западе Украины была неожиданной для Берлина.

Ламбрехт отметила, что власти ФРГ получили со стороны Варшавы "очень позитивную реакцию" на свое предложение о поддержке в обеспечении безопасности воздушного пространства Польши, в том числе с помощью батарей Patriot. "Затем в середине прошлой недели произошел совершенно неожиданный поворот, и с тех пор мы наблюдаем за очень оживленной дискуссией в Польше. Наше предложение остается в силе", - сказала министр в опубликованном во вторник интервью газете Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.

При этом она особо подчеркнула, что предложение германской стороны заключалось в размещении систем Patriot на польской территории. "Именно в этом и заключается предложение", - заявила Ламбрехт.

На прошлой неделе глава Минобороны ФРГ отвергла просьбу польского коллеги Мариуша Блащака разместить обещанные Варшаве системы ПРО Patriot не в Польше, а на западе Украины. Власти Германии ранее неоднократно говорили, что не собираются отправлять Киеву вооружения без тесных консультаций с партнерами.

21 ноября Ламбрехт сообщила, что Германия предлагает Польше поддержку в обеспечении безопасности, в том числе с помощью батарей Patriot, на что Варшава дала положительный ответ. 

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Страны
Германия
Польша
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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