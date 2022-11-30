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ТАСС

Столтенберг заявил, что в НАТО идет дискуссия о передаче Украине систем ПВО Patriot

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Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: AP Photo/ Olivier Matthys

Альянс признает стремление Киева к альянсу, но приоритетом должна быть его военная поддержка

БУХАРЕСТ, 29 ноября. /ТАСС/. В НАТО в настоящее время идет дискуссия о передаче Украине систем ПВО Patriot. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав МИД стран альянса.

"В настоящее время идет дискуссия относительно предоставления Patriot. Важно, чтобы системы ПВО, которые мы предоставляем, фукнционировали правильно", - сказал он.

По словам Столтенберга, если бы НАТО не предоставляла Киеву современные ПВО, то последствия от ударов по энергетической инфраструктуре были бы еще хуже. "Без поставок современных ПВО НАТО, которые сбивают ракеты и дроны, последствия российских ударов по энергетической структуре Украины стали бы еще более ужасными", - отметил он.


Стремление в НАТО

НАТО признает стремление Украины присоединится к альянсу, но главным приоритетом сейчас должна быть военная поддержка Киева. Об этом заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав МИД стран - членов организации.

"Мы обсуждаем, как усилить наше партнерство с Украиной и помочь стране двигаться к членству в НАТО. Мы подтвердили наше решение от 2008 года. Мы показали, что наши двери открыты, пригласив Швецию и Финляндию, Северную Македонию и Черногорию. Но главный фокус сейчас состоит в том, чтобы предоставить срочную помощь Украине, чтобы она могла защищать себя и починить энергетическую инфраструктуру", - сказал он.

НАТО считает единственным путем к миру на Украине постоянные поставки оружия Киеву, поскольку намерены не допустить победы России, сказал Столтенберг.

"Парадоксально, но единственным путем к долгосрочному миру на Украине является продолжение военных поставок", - заявил Столтенберг. Для НАТО, "долгосрочный мир на Украине возможен, только если Россия не добьется победы".

Североатлантический альянс активировал оборонные планы в день начала Россией специальной военной операции на Украине, предоставив своему командованию дополнительные возможности для переброски сил, заявил генсек.

По его словам, НАТО "была готова" к началу специальной операции РФ на Украине и уже утром в тот же день "активировала оборонные планы". "Это означает, что главнокомандующий силами НАТО получил больше полномочий по перемещению сил, а также морских, наземных и воздушных средств в те регионы [альянса], где они необходимы", - заявил Столтенберг.

Он также подчеркнул, что альянс уже значительно усилил свое военное присутствие на восточном фланге и имеет сейчас в своем распоряжении "несколько сотен тысяч боеготовых сил".

На прошлой неделе министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт сообщила изданию Rheinische Post, что Германия предлагает Польше поддержку в обеспечении безопасности, в том числе с помощью батарей Patriot. Ее польский коллега Мариуш Блащак после этого написал в Twitter, что Варшава дала положительный ответ. Затем он предложил передать системы Украине и разместить их на западной границе этой страны.

После этого журнал Der Spiegel сообщил, что министр обороны Германии отвергла встречное предложение Варшавы. Она напомнила, что власти ФРГ не собираются отправлять Киеву вооружения без тесных консультаций с партнерами. Такие решения могут приниматься лишь коллегиально, отмечали в Берлине.

15 ноября в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, погибли два человека. Польский президент Анджей Дуда сообщил, что, согласно оценке властей республики, боеприпас принадлежал украинским силам ПВО. В Варшаве случившееся считают несчастным случаем. В Госдепартаменте США заявили, что американская администрация полностью уверена в точности выводов польских властей. По данным Минобороны России, ракета была выпущена из системы С-300 ПВО Украины. 

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Македония
Польша
Россия
США
Украина
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Швеция
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