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В Москве проходит конференция «Огарковские чтения – 2022»

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Сегодня в Москве проходит пятая ежегодная конференция "Огарковские чтения", посвященная памяти яркого русского военного мыслителя второй половины XX века, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1977-1984) маршала Николая Васильевича Огаркова. Организатором выступает Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), партнер мероприятия - государственная корпорация "Ростех", официальный спонсор - ПАО "Промсвязьбанк".

Панельная дискуссия по теме "Эволюция тактики с начала XIX века до наших дней" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Гости и участники конференции (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

(с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

(с) ЦАСТ

(с) ЦАСТ

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Страны
Россия
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