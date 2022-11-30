В Москве проходит конференция «Огарковские чтения – 2022»

Сегодня в Москве проходит пятая ежегодная конференция "Огарковские чтения", посвященная памяти яркого русского военного мыслителя второй половины XX века, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1977-1984) маршала Николая Васильевича Огаркова. Организатором выступает Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), партнер мероприятия - государственная корпорация "Ростех", официальный спонсор - ПАО "Промсвязьбанк".

Панельная дискуссия по теме "Эволюция тактики с начала XIX века до наших дней" (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

Гости и участники конференции (с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

(с) ЦАСТ / Наталия Губернаторова

(с) ЦАСТ

(с) ЦАСТ