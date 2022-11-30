Страны НАТО договорились более тесно работать с Украиной и продолжать поддерживать Киев

Генсек альянса Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что нельзя допустить победы России

БУХАРЕСТ, 29 ноября. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса договорились более тесно работать с Украиной и продолжать поддерживать Киев столько, сколько понадобится. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг журналистам на полях заседания глав внешнеполитических ведомств стран - членов организации.

"Союзники по НАТО продолжат поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Мы не отступим. Союзники договорились работать более тесно с Украиной", - сказал он.

Столтенберг в очередной раз заявил, что нельзя допустить поражения Украины и победы России, потому что это пошлет сигнал "авторитарным режимам о том, что можно применять силу". "Поддержка Украины - в интересах безопасности НАТО", - сказал он.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на представителей Североатлантического альянса сообщила, что страны НАТО передали Украине оружие на общую сумму $40 млрд, что сопоставимо с годовым военным бюджетом Франции. При этом 20 из 30 стран НАТО исчерпали свой потенциал в вопросе поставок вооружений на Украину, в особенно тяжелом положении оказались Польша и прибалтийские страны. Остальные 10 членов организации тем не менее сохранили возможность продолжать поставки. Среди них Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина фактически управляется из США и используется как таран против России. Глава государства предупредил, что поставки вооружений Киеву формируют серьезные вызовы - с территории Украины в другие страны может попасть не только стрелковое оружие, но и "более мощные средства поражения, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы, высокоточные образцы оружия".