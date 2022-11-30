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Военное обозрение

Украинский МИД: С 2017 года Венгрия блокирует для Киева проведение заседаний Комиссии Украина — НАТО выше уровня послов

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Источник изображения: topwar.ru

Оказывается, натянутые отношения Будапешта с Киевом сложились далеко не вчера. Начиная с 2017 года Венгрия накладывает вето на участие представителей украинского МИД во всех встречах в рамках работы Комиссии Украина — НАТО выше уровня послов. Именно в этом году на Украине был принят закон «Об образовании», согласно которому в школах и высших учебных заведениях должны постепенно перейти к полному преподаванию на украинском языке. Закон, который позволяет изучать остальные языки, кроме официального, только как дополнительную дисциплину, в Венгрии назвали «позорным».

Вот и на этот раз министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вынужден встречаться со своими коллегами из стран альянса на саммите в Бухаресте не в рамках Комиссии, а неформально. Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу приходится пускаться на определенные ухищрения, дабы обойти венгерское вето. Переговоры украинского дипломата с остальными министрами пройдут за отдельным ужином, а не во время официальной сессии.

Ранее о том, что Будапешт не намерен менять свою принципиальную позицию в отношении запрета на участие в официальных переговорах украинского министра иностранных дел сообщила Financial Times. Позже эту информацию журналистам подтвердил представитель МИД Украины Олег Николенко:

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина — НАТО выше уровня послов, начиная с 2017 года. Чтобы формально преодолеть венгерское вето, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг организует отдельную встречу министров иностранных дел НАТО и Украины.

И это при том, что сама встреча посвящена обсуждению дальнейшей помощи Киеву со стороны государств Североатлантического альянса. Очередной раунд переговоров глав МИД стран альянса в рамках Комиссии Украина — НАТО проходит 29-30 ноября в Бухаресте.

Ранее Кулеба в интервью изданию Politico сообщил, что намерен не только просить у союзников новых вооружений, но и настаивает в помощи по налаживанию его производства непосредственно на Украине. В свою очередь, Столтенберг анонсировал, что основной темой обсуждения на саммите глав МИД станет поддержка восстановления энергетической инфраструктуры в стране, понесшей колоссальные разрушения в результате российских ракетных ударов. Получается, даже в своих просьбах Киев не был полностью услышан и безоговорочно поддержан союзниками.

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Венгрия
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