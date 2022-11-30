Американское издание: В связи с развитием ядерной программы Северной Кореи США пора прекратить выступать гарантом безопасности Сеула

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Международные механизмы сдерживания распространения ядерного оружия времен холодной войны давно устарели, и американским властям пора пересмотреть свое отношения к новым членам ядерного клуба, пишет американское издание 19FortyFive.

Одной из стран уже, давно имеющей ядерное оружие, является Северная Корея, хотя на Западе и пытаются делать вид, что это не так. Как отмечает издание, остановить распространение ядерного оружия не получилось, и Вашингтону следует пересмотреть свое отношение к этой стране.

Сам факт распространения ядерного оружия, как и любого другого, является закономерным явлением. С древнейших времен люди придумывали новые виды оружия для борьбы с врагом, который также пытался приобрести оружия для ответных мер. Очевидно, что ядерное оружие также будут желать приобрести многие страны, хотя бы для того, чтобы их безнаказанно не бомбили ядерные державы. Напомним, что первой и единственно страной, применившей ядерное оружие, остаются США.

На сегодня в ядерном клубе фактически находится восемь государств – США, Россия, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея.

На протяжении десятилетий США делают из КНДР страну-изгоя, пытаясь всякого рода ограничительными мерами воздействовать на ее руководство, чтобы не допустить развития ракетно-ядерной программы. Однако, очевидно, что эта политика провалилась, и ядерный потенциал КНДР постепенно растет, отмечает 19FortyFive.

Игнорировать государство, имеющее ядерное оружие и средства для его доставки, является недальновидной политикой, которая повышает риски его применения. Чтобы снизить эти риски, Вашингтону стоит поменьше слушать Сеул и наладить всесторонний диалог с Пхеньяном, подчеркивает издание. А для этого, продолжает 19FortyFive, стоит первоначально добиваться заключения мира между двумя Кореями, который заменит перемирие 1953 года. Еще одним шагом к нормализации отношений стала бы отмена санкций в отношении КНДР.

Кроме того, отмечает издание, Вашингтону уже пора прекратить выступать гарантом безопасности Сеула, который уже и сам может обеспечить свою безопасность. Дальнейшее военное усиление Пхеньяна приведет к тому, что Вашингтону все равно придется отказаться от военного союза с Сеулом, потому что в случае потенциальной войны между Кореями он вряд ли захочет подставлять себя под ядерный удар.

Все это наводит на мысль, что Соединенным Штатам пора радикально изменить внешнюю политику в отношении «корейского вопроса», заключает американское издание.