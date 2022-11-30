Решить ситуацию на Украине становится все сложнее, но альтернативы переговорам нет - Чавушоглу

Брюссель. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Становится все сложнее достичь урегулирования украинского кризиса путем переговоров, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Переговорного решения достичь становится все сложнее", - заявил Чавушоглу на форуме Аспенского института и Германского фонда Маршалла в Бухаресте.

При этом он подчеркнул, что альтернативного решения ситуации на Украине нет.

Кроме того, Чавушоглу добавил, что осуждение сложившейся обстановки "не поможет решить проблему". "Нам нужно действовать и проявить изобретательность для установления справедливого мира. Это как раз и пытается делать Турция", - сказал министр.

Чавушоглу напомнил, что Турция организовывала переговоры между российской и украинской делегациями в марте в Анкаре, а также является посредником в заключенной в июле черноморской зерновой инициативы.