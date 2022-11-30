В НАТО заявили, что ЕС должен быть готов к новой волне беженцев с Украины

Генсек альянса Йенс Столтенберг добавил, что "миллионы людей уже покинули Украину, многие из них пересекли границу Румынии"

БУХАРЕСТ, 29 ноября. /ТАСС/. Европа должна быть готова к новой волне украинских беженцев. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи министров иностранных дел альянса в Бухаресте.

"Мы видели, как миллионы людей уже покинули Украину, многие из них пересекли границу Румынии. Конечно, мы должны быть готовы к еще большему числу беженцев, пересекающих границы Европы, поскольку это жестокая война", - сказал он.