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ТАСС

В НАТО заявили, что ЕС должен быть готов к новой волне беженцев с Украины

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Блэкаут в Киеве, Украина
Блэкаут в Киеве, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

Генсек альянса Йенс Столтенберг добавил, что "миллионы людей уже покинули Украину, многие из них пересекли границу Румынии"

БУХАРЕСТ, 29 ноября. /ТАСС/. Европа должна быть готова к новой волне украинских беженцев. Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом встречи министров иностранных дел альянса в Бухаресте.

"Мы видели, как миллионы людей уже покинули Украину, многие из них пересекли границу Румынии. Конечно, мы должны быть готовы к еще большему числу беженцев, пересекающих границы Европы, поскольку это жестокая война", - сказал он. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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