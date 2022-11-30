МИД Канады: НАТО поддерживает Украину для укрепления ее позиции на возможных переговорах

Глава ведомства Мелани Жоли заявила о неизменной "сильной поддержке" Киеву со стороны альянса

ЛОНДОН, 29 ноября. /ТАСС/. Страны НАТО помогают Украине финансами и оружием и усиливают поддержку для укрепления переговорной позиции страны в будущем. Об этом глава канадского МИД Мелани Жоли заявила в интервью британской газете The Guardian, опубликованном во вторник.

"Россия сейчас вообще не находится за столом переговоров. Поэтому наша цель - просто укрепить позиции Украины на поле боя путем предоставления военной помощи, обмена разведанными и выделения финансовой поддержки. Потому что, когда мы это делаем, мы фактически укрепляем их позицию за столом переговоров. В конце концов будет найдено дипломатическое решение. Так было во всех конфликтах", - сказала министр.

Глава МИД Канады в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств НАТО в Бухаресте заявила о неизменной "сильной поддержке" Киеву со стороны альянса.

"Мы должны быть уверены, что украинцы смогут пережить эту трудную зиму", - указала Жоли, добавив, что министры энергетики стран НАТО стремятся выработать решения надвигающегося энергетического кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя готовность Ватикана предоставить площадку для переговоров, заявил, что Москва приветствует усилия некоторых стран в урегулировании ситуации на Украине, но Киеву переговорные площадки не нужны.