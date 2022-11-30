Австрийский эксперт: Российские массированные ракетные удары привели к нехватке зенитных ракет для украинской ПВО

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Несмотря на оказываемую военную помощь у Украины заканчиваются зенитные ракеты, массированные ракетные удары России привели к тому, что Киев вынужден вводить в бой все имеющиеся у него средства противовоздушной обороны. При такой интенсивности ударов на долго украинской ПВО не хватит. К такому мнению пришёл австрийский эксперт Герхард Манготт.

На Западе никто не ожидал, что Россия перейдет к массированным ракетным ударам по критически важной инфраструктуре Украины, поэтому никаких запасов зенитных ракет заранее сделано не было. По словам Манготта, страны, оказывающие военную помощь Украине, вынуждены действовать постфактум, пытаясь как-то восполнить стремительно тающие запасы зенитных ракет у Киева.

Россия стреляет таким количеством крылатых и баллистических ракет по инфраструктуре, чтобы исчерпать резервы украинской ПВО. Украина использует много ракет, чтобы уничтожить лишь одну цель. Поэтому у нее заканчиваются "перехватчики"

- заявил эксперт.

Между тем количество стран, продолжающих оказывать помощь Украине поставками вооружений сокращается, это признают и в Киеве. Как заявил по данному факту глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, некоторые страны вообще отказываются продавать хоть какое-то оружие для украинской армии, несмотря на неоднократные просьбы и приводимые доводы. При этом у этих стран имеются запасы оружия так необходимого Киеву, что выводит из себя руководство режима.

Главными спонсорами Украины по-прежнему остаются США и Великобритания, а также ряд европейских стран, включая Германию, Францию и Италию. Поставками систем ПВО для ВСУ занимаются, в основном, США, Германия и Италия, они снабжают Киев зенитными ракетами, а также зенитными комплексами, но в недостаточном количестве. Так считают в Киеве.