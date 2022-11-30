Одна из лучших в мире - китайская САУ PLZ 155/52 может бить на 53 км

На проходившем в первой половине ноября 13-м Международном авиационно-космическом салоне Airshow China-2022 в Чжухае китайская оборонная промышленность представила две новейшие экспортные гусеничные самоходные артиллерийские установки. Об этом сообщает "РГ: русское оружие"

По оценкам военных специалистов, по большинству своих тактико-технических характеристик они превосходят боевые машины, находящиеся на вооружении армий западных государств.

Первая - 155-мм SH-8, известная также как PLZ 155/52. Судя по названию, она имеет орудие с длиной ствола в 52 калибра. Максимальная дальность стрельбы активно-реактивным снарядом составляет 53 км.

Имеются высокоточные боеприпасы со спутниковым наведением. Сообщалось также о создании дальнобойных WS-35, способных поражать цели, находящиеся на удалении до 100 км.

Скорострельность: не менее восьми выстрелов в минуту. Система управления огнем с различными датчиками, а также лазерным дальномером и тепловизором обеспечивает высокую точность стрельбы.

Масса "восьмерки"- 43000 кг. Мощность двигателя -1000 л.с. Скорость по шоссе - 68 км/ч. Эта машина по своим возможностям такая же, как германская Panzerhaubitze 2000, но легче более чем на 12000 кг, что, соответственно, делает ее более мобильной.

Вторая самоходка - PLZ45A4 - является модернизированной версией орудия, уже находящегося на вооружении Кувейта, Алжира и Саудовской Аравии. Для последней как раз и создана новая версия, на которой, по сравнению с базовой, применено основательно доработанное бортовое оборудование и установлена автоматическая коробка передач.

Она также способна применять 155-мм снаряды со спутниковым наведением и имеющие дальность стрельбы до 50000 м.