Reuters: США единожды за время СВО задействовали линию деконфликтинга с Россией по Украине

Агентство сообщило, что этот механизм был использован, чтобы "выразить свою обеспокоенность в связи с российскими военными операциями близ критически важных объектов инфраструктуры на Украине"

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты только один раз с момента начала российской специальной военной операции использовали линию связи между военными США и РФ для предотвращения конфликтов в связи с ситуацией на Украине.

Как утверждает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, этот механизм был использован, чтобы "выразить свою обеспокоенность в связи с российскими военными операциями близ критически важных объектов инфраструктуры на Украине". Источник агентства отказался сообщить, чем именно был вызван звонок, однако уточнил, что он не связан с инцидентом с падением ракеты на территории Польши. Собеседник Reuters также пояснил, что в целом линия проверяется дважды в день, стороны взаимодействуют на русском языке, звонки инициирует из Германии Европейское командование ВС США.

В Пентагоне на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию пока не ответили. Агентству Reuters в американском оборонном ведомстве сообщили, что США сохраняют несколько каналов "для обсуждения с Россией критически важных вопросов безопасности во время непредвиденных или чрезвычайных обстоятельств в целях предотвращения просчетов, военных инцидентов и эскалации". "Мы воодушевлены недавними телефонными разговорами представителей руководства Пентагона с российскими коллегами и считаем продолжение диалога крайне важным", - заявили агентству в Министерстве обороны США. В октябре состоялись два телефонных разговора шефа Пентагона Ллойда Остина и министра обороны РФ Сергея Шойгу. В том же месяце проводилась телефонная беседа председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли и главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

15 ноября в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, погибли два человека. Польский президент Анджей Дуда сообщил, что, согласно оценке властей республики, боеприпас принадлежал украинским силам ПВО. В Варшаве случившееся считают несчастным случаем. В Госдепартаменте США заявили, что американская администрация полностью уверена в точности выводов польских властей. По данным Минобороны России, ракета была выпущена из системы С-300 ПВО Украины.