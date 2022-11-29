Генсек НАТО выразил надежду о росте поставок ПВО Киеву по итогам встречи в Бухаресте

Заседание глав дипведомств стран НАТО проходит в Румынии 28-30 ноября

БУХАРЕСТ, 28 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник выразил надежду, что по итогам встречи в Бухаресте страны альянса примут решение увеличить поставки систем ПВО на Украину.

"Я ожидаю, что одним из сообщений по итогам встречи министров иностранных дел здесь, в Бухаресте, будет необходимость дальнейшего наращивания поставок [Украине] как систем ПВО, так и, конечно, запасных частей, боеприпасов для различных систем ПВО, а также предоставления обучения для их использования", - заявил он во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Трансляция ведется на официальном сайте НАТО.

Заседание глав дипведомств стран НАТО проходит в Бухаресте 28-30 ноября. Как ранее сообщил Госдепартамент США, в числе ключевых тем встречи будет специальная военная операция РФ, "реализация новой стратегической концепции НАТО, включая вызовы со стороны КНР, энергетическая безопасность, защита важнейшей инфраструктуры и усилия НАТО по наращиванию потенциала и укреплению устойчивости в Боснии и Герцеговине, Грузии и Молдавии".

На саммите в Мадриде в июне лидеры стран НАТО утвердили новую Стратегическую концепцию альянса, в которой говорится, что Россия является "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности альянса". В новой концепции впервые в истории НАТО упоминается Китай, который назван системным вызовом и конкурентом, хотя и не рассматривается как прямой военный противник.