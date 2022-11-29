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Интерфакс-АВН

США готовы как можно скорее провести с РФ заседание комиссии по ДСНВ - госдеп

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Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Вашингтон. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - США готовы к проведению перенесенного заседания российско-американской комиссии по договору СНВ как можно скорее, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на неназванного представителя госдепа.

"США готовы перенести заседание на любую дату - как можно скорее", - приводит телеканал слова представителя ведомства.

Ранее в МИД РФ сообщили, что планировавшееся на этой неделе заседание российско-американской комиссии по договору СНВ перенесено на более поздний срок.

"Ранее запланированная в Каире 29 ноября - 6 декабря сессия Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ в указанные даты не состоится", - заявили на Смоленской площади.

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Россия
США
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