США готовы как можно скорее провести с РФ заседание комиссии по ДСНВ - госдеп

Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве.

Вашингтон. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - США готовы к проведению перенесенного заседания российско-американской комиссии по договору СНВ как можно скорее, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на неназванного представителя госдепа.

"США готовы перенести заседание на любую дату - как можно скорее", - приводит телеканал слова представителя ведомства.

Ранее в МИД РФ сообщили, что планировавшееся на этой неделе заседание российско-американской комиссии по договору СНВ перенесено на более поздний срок.

"Ранее запланированная в Каире 29 ноября - 6 декабря сессия Двусторонней консультативной комиссии по российско-американскому Договору о СНВ в указанные даты не состоится", - заявили на Смоленской площади.