Глава Ульяновска заявил об уходе с поста в связи с переходом на работу в сферу ОПК

Дмитрий Вавилин отметил, что перед российской промышленностью стоят большие задачи

УЛЬЯНОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Глава города Ульяновска Дмитрий Вавилин заявил об уходе с должности в связи с переходом на работу на предприятие оборонно-промышленного комплекса.

"Принял непростое решение о переходе на новое место работы. Сегодня подаю заявление в Ульяновскую городскую думу об отставке с поста главы города", - написал глава города в понедельник в своем официальном телеграм-канале.

Глава города отметил, что перед российской промышленностью стоят большие задачи. "Это программы по импортозамещению, увеличению гособоронзаказа. Решать их нужно максимально быстро, качественно и эффективно. Поэтому после раздумий все же принял предложение о работе в оборонно-промышленном комплексе", - пояснил он.

Вавилин подчеркнул, что эта сфера ему очень близка, потому что он окончил машиностроительный факультет Ульяновского государственного технического университета. "Сегодня в условиях дефицита инженерных кадров намерен помогать государству именно в развитии промышленного комплекса. Уверен, что на новом месте работы смогу принести пользу государству в это непростое время", - отметил он.

Глава города также добавил, что сейчас промышленные предприятия функционируют в две смены, переходят на трехсменный режим. "Поэтому работы будет много", - написал он.

Дмитрий Вавилин был назначен временно исполняющим обязанности главы Ульяновска 15 июня 2021 года. Большинством голосов депутатов Ульяновской городской думы был избран главой города 20 августа 2021 года.