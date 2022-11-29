Войти
Военное обозрение

«Наша задача – не сам Бахмут, а уничтожение украинской армии»: Пригожин о боях в Артёмовске

444
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Западная пресса обратила внимание на тяжёлые бои украинской армии в Артёмовске, который на протяжении уже нескольких месяцев является одним из основных полей битвы между ВС РФ и ВСУ.

Бахмут, пожирая массу войск и техники, стал настоящей воронкой, куда уходят силы и средства

- указывается в издании New York Times.

Американские журналисты на протяжении часа наблюдали нескончаемый поток машин и боевой техники, вывозящих раненых боевиков с передовой в единственный военный госпиталь в Артёмовске. В течение дня с фронта вывозятся сотни «300-х». Наблюдаются массовые случаи обморожения, переохлаждения и траншейной стопы. На замену им идут новые потоки подкреплений, как спецназ, так и наспех подготовленные мобилизованные, которым предстоит сражаться с ЧВК «Вагнер».

Аналитики из США считают, что российские подразделения, продолжающие штурм Артёмовска, вынуждены выполнять политический заказ: Москва якобы требует любой военной победы. Однако в издании указывается, что этот город превратился в «чёрную дыру» для киевского режима, высасывая массу ресурсов.

На этом фоне обращает на себя внимание заявление Евгения Пригожина, которое тиражируют иностранные СМИ

Наша задача – это не сам Бахмут, а уничтожение украинской армии и снижение её боевого потенциала, что крайне положительно сказывается и на других направлениях, поэтому эту операцию и окрестили «бахмутской мясорубкой»

- заявил глава ЧВК Евгений Пригожин.

Напомним, что ранее в США ФБР объявила награду за информацию о Пригожине. Сам Евгений Пригожин ранее не без иронии заявлял, что найти его легко - он на Донбассе вместе с другими своими ребятами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧВК
Похожие новости
06.10.2022
Чем Россия может ответить на украинские «бронетачанки»
20.09.2022
Минобороны РФ сообщает о нанесении удара по заводу «Искра» в Запорожье, где проводилось обслуживание РСЗО HIMARS
22.12.2021
"Ответ будет жестким". Что Путин обсудил с генералами
24.11.2020
JB Press (Япония): Китай развязал против Японии «невидимую войну»
14.05.2018
Сирия — место гибели сотен солдат США: 20 американских военных убиты при нападении ИГ в Хасаке
02.02.2018
Умру за родину. Дорого
23.01.2018
Итоги российской операции в Сирии: анализ западных аналитиков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 11:33
  • 38864
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.11 09:24
  • 3
Борисов пообещал коренную перестройку «Роскосмоса»
  • 29.11 06:56
  • 1
Польская пресса: Информационная система «Дельта» помогает украинцам побеждать на поле боя
  • 29.11 01:22
  • 1
Economist: попытки ВСУ захватить Крым могут рассорить Зеленского с западными лидерами
  • 29.11 01:17
  • 1
Российские промышленники жалуются на дефицит отечественных микросхем
  • 29.11 01:11
  • 1
Искусственный интеллект заработал России сотни миллиардов
  • 29.11 00:36
  • 2
Вывести самолёты с малой высоты: о производстве управляемых бомб для российской боевой авиации
  • 29.11 00:15
  • 1
Шмыгаль заявил о попадании всех ТЭС и ГЭС Украины под удары
  • 28.11 23:41
  • 3
Россия построит два фрегата для Алжира
  • 28.11 23:06
  • 1
Путин заявил о ежедневном обсуждении вопросов снабжения ВС РФ с Минобороны
  • 28.11 23:04
  • 1
Бойся, Бен-Гурион: Сирия угрожает Израилю
  • 28.11 22:48
  • 1
В России создадут новые части морской пехоты
  • 28.11 22:26
  • 1
На Украине победила Россия. США должны прекратить эскалацию конфликта
  • 28.11 21:23
  • 1
WP: США могут создать в Польше склад запчастей для поддержки энергосистемы Украины
  • 28.11 21:05
  • 3
Боевое качество: какие вооружения модернизируют в России по итогам СВО