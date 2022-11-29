«Наша задача – не сам Бахмут, а уничтожение украинской армии»: Пригожин о боях в Артёмовске

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Западная пресса обратила внимание на тяжёлые бои украинской армии в Артёмовске, который на протяжении уже нескольких месяцев является одним из основных полей битвы между ВС РФ и ВСУ.

Бахмут, пожирая массу войск и техники, стал настоящей воронкой, куда уходят силы и средства

- указывается в издании New York Times.

Американские журналисты на протяжении часа наблюдали нескончаемый поток машин и боевой техники, вывозящих раненых боевиков с передовой в единственный военный госпиталь в Артёмовске. В течение дня с фронта вывозятся сотни «300-х». Наблюдаются массовые случаи обморожения, переохлаждения и траншейной стопы. На замену им идут новые потоки подкреплений, как спецназ, так и наспех подготовленные мобилизованные, которым предстоит сражаться с ЧВК «Вагнер».

Аналитики из США считают, что российские подразделения, продолжающие штурм Артёмовска, вынуждены выполнять политический заказ: Москва якобы требует любой военной победы. Однако в издании указывается, что этот город превратился в «чёрную дыру» для киевского режима, высасывая массу ресурсов.

На этом фоне обращает на себя внимание заявление Евгения Пригожина, которое тиражируют иностранные СМИ

Наша задача – это не сам Бахмут, а уничтожение украинской армии и снижение её боевого потенциала, что крайне положительно сказывается и на других направлениях, поэтому эту операцию и окрестили «бахмутской мясорубкой»

- заявил глава ЧВК Евгений Пригожин.

Напомним, что ранее в США ФБР объявила награду за информацию о Пригожине. Сам Евгений Пригожин ранее не без иронии заявлял, что найти его легко - он на Донбассе вместе с другими своими ребятами.