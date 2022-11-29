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Эксперт: ФРГ не отдаст Украине свои ЗРК Patriot, и в Польше это понимают

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Американские системы ЗРК Patriot в Европе
Американские системы ЗРК Patriot в Европе.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

В Польше прекрасно понимают, что ФРГ не пойдет на размещение своих зенитно-ракетных комплексов Patriot на украинской территории. Об этом РИА Новости заявил польской военный эксперт Яцек Гродзицкий.

"В данный момент нет ни одного реального шанса на то, чтобы Германия разместила свои Patriot на Украине вместо Польши", — сообщил собеседник агентства.

По мнению Гродзицкого, украинские военные не готовы использовать Patriot. Они умеют обращаться только с советским вооружением, считает эксперт. "Patriot они никогда не обслуживали, не стреляли из него и не знают, с какой стороны к нему подойти. Для того, чтобы научиться, нужно очень много времени – минимум полгода", — добавил он.

Обслуживание ЗРК Patriot немецкими военными на территории Украины может также означать "участие Германии и всей НАТО" в конфликте с Россией, уверен Гродзицкий.

К тому же Германия, по словам эксперта, не готова лишиться своих ракетных комплексов. Поскольку они станут важной целью для российской армии и будут уничтожены.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Россия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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