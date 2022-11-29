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Интерфакс-АВН

Китай обнародовал состав нового экипажа Национальной космической станции - CMSA

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Тяньгун
Тяньгун.
Источник изображения: techcult.ru

Пекин. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Тайконавты (китайские космонавты, - "ИФ") Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу во вторник отправятся на Национальную орбитальную станцию КНР "Тяньгун" в составе миссии космического корабля "Шэньчжоу-15", сообщило в понедельник Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA).

"По результатам анализа штаба миссии орбитальной станции и согласно вынесенному на его основе решению, три тайконавта: Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу, примут участие в пилотируемой миссии "Шэньчжоу-15", Фэй Цзюньлун будет исполнять обязанности командира корабля, - говорится в сообщении управления.

Космический корабль с тайконавтами на борту будет запущен к станции с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" со стартовой площадки космодрома Цзюцюань 29 ноября в 23:08 по Пекинскому времени (в 18:08 МСК).

В рамках этой миссии впервые в истории китайской космонавтики будет произведена ротация экипажей на орбитальной станции. Некоторое время на "Тяньгун" будут одновременно находиться шесть человек, после чего экипаж миссии "Шэньчжоу-14" (Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Цзючжэ), работавший на станции с июня этого года, покинет ее и вернется на Землю.

Планируется, что новый экипаж пробудет на станции шесть месяцев.

Для Фэя Цзюньлуна эта миссия станет второй в карьере тайконавта - в 2005 году он исполнял обязанности командира корабля миссии "Шэньчжоу-6", в рамках которой впервые в истории китайской космонавтики был совершен полет двух тайконавтов на орбиту и второй пилотируемый полет, в целом. Два других члена экипажа отправятся в космос впервые.

В настоящий момент "Тяньгун" находится на этапе строительства, после его завершения в конце этого года начнется полноценная эксплуатация орбитальной лаборатории.

Станция состоит из базового модуля "Тяньхэ" и двух пристыкованных к нему по обеим сторонам модулей - "Мэньтяня" и "Вэньтяня", которые будут использоваться для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Чанчжэн
Шэньчжоу
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