Пресса США со ссылкой на Пентагон: Украинцы стреляют крайне интенсивно, ложно полагая, что арсеналы боеприпасов на Западе безграничны

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Украинские репортёры увеличили число репортажей, в которых рассказывается о критической для ВСУ ситуации в Бахмуте (Артёмовске).
Украинская журналистка Виктория Хамаза пишет, что только за последние двое суток (минувшие выходные) Бахмут покинули порядка 500 раненых военнослужащих ВСУ. Кто-то вышел сам, большинству потребовалась эвакуация.
Хамаза:
На данный момент российские войска продолжают планомерно продвигаться в Артёмовске, освобождая улицу за улицей. Основная часть промзоны этого города, превращённого ВСУ в ключевой узел обороны, уже находится под контролем бойцов группы Вагнера.
Отдельный репортаж из Артёмовска выдало американское издание The New York Times.
Американские журналисты пишут о том, что раненых украинских военнослужащих из города вывозят сотнями, так как «русские в последние несколько дней существенно нарастили интенсивность наступления». В материале говорится, что ситуация в Бахмуте (Артёмовске) стала для украинской армии крайне сложной, однако и российские войска при наступлении несут потери.
Из материала NYT:
Сообщается, что украинское командование ввело в город подкрепление в виде нескольких подразделений территориальной обороны и отрядов спецназа. Однако ситуация требует переброски всё новых сил и средств, что, как отмечается, превращает город в «настоящую воронку».
NYT:
Издание со ссылкой на сотрудника Пентагона пишет, что американское министерство обороны обеспокоено тем, с какой интенсивностью украинцы расходуют боеприпасы в том же Артёмовске:
Ранее целый ряд западных СМИ выдал репортажи об участившемся выходе из строя поставленного Украине оружия вследствие того, что ВСУ ведут из него огонь, выпуская положенные лимиты боеприпасов за пару недель.