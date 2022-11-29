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Военное обозрение

Пресса США со ссылкой на Пентагон: Украинцы стреляют крайне интенсивно, ложно полагая, что арсеналы боеприпасов на Западе безграничны

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские репортёры увеличили число репортажей, в которых рассказывается о критической для ВСУ ситуации в Бахмуте (Артёмовске).

Украинская журналистка Виктория Хамаза пишет, что только за последние двое суток (минувшие выходные) Бахмут покинули порядка 500 раненых военнослужащих ВСУ. Кто-то вышел сам, большинству потребовалась эвакуация.

Хамаза:

Поток раненых из Бахмута не прекращается.

На данный момент российские войска продолжают планомерно продвигаться в Артёмовске, освобождая улицу за улицей. Основная часть промзоны этого города, превращённого ВСУ в ключевой узел обороны, уже находится под контролем бойцов группы Вагнера.

Отдельный репортаж из Артёмовска выдало американское издание The New York Times.

Американские журналисты пишут о том, что раненых украинских военнослужащих из города вывозят сотнями, так как «русские в последние несколько дней существенно нарастили интенсивность наступления». В материале говорится, что ситуация в Бахмуте (Артёмовске) стала для украинской армии крайне сложной, однако и российские войска при наступлении несут потери.

Из материала NYT:

Украинские солдаты говорят о том, что обстрел с российской стороны идёт с небывалой силой. Они говорят, что линия фронта сейчас выглядит как грязный лунный пейзаж.

Сообщается, что украинское командование ввело в город подкрепление в виде нескольких подразделений территориальной обороны и отрядов спецназа. Однако ситуация требует переброски всё новых сил и средств, что, как отмечается, превращает город в «настоящую воронку».

NYT:

Россия может превратить Бахмут в ресурсоёмкую чёрную дыру для Киева, которому придётся стягивать туда всё новые и новые войска с других направлений.

Издание со ссылкой на сотрудника Пентагона пишет, что американское министерство обороны обеспокоено тем, с какой интенсивностью украинцы расходуют боеприпасы в том же Артёмовске:

Они стреляют крайне интенсивно, исходя из ложного представления о том, что арсеналы боеприпасов на Западе безграничны.

Ранее целый ряд западных СМИ выдал репортажи об участившемся выходе из строя поставленного Украине оружия вследствие того, что ВСУ ведут из него огонь, выпуская положенные лимиты боеприпасов за пару недель.

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Страны
Россия
США
Украина
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