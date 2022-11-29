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Интерфакс-АВН

В ОДКБ создается координационный совет по биобезопасности - Зась

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Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на встрече лидеров государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на встрече лидеров государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности.
Источник изображения: © POOL

Минск. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - В Организации Договора о коллективной безопасности создается координационный совет по биологической безопасности, в частности, он рассмотрит проблему функционирования в ряде стран биолабораторий, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"На саммите (Совета коллективной безопасности ОДКБ, проходившем 23 ноября в Ереване, - "ИФ") было принято решение о создании координационного совета по биобезопасности. Тема биолабораторий будет обсуждаться", - сказал Зась в интервью телеканалу ОНТ в воскресенье.

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Страны
Армения
Компании
ОДКБ
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