В ОДКБ создается координационный совет по биобезопасности - Зась

Минск. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - В Организации Договора о коллективной безопасности создается координационный совет по биологической безопасности, в частности, он рассмотрит проблему функционирования в ряде стран биолабораторий, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"На саммите (Совета коллективной безопасности ОДКБ, проходившем 23 ноября в Ереване, - "ИФ") было принято решение о создании координационного совета по биобезопасности. Тема биолабораторий будет обсуждаться", - сказал Зась в интервью телеканалу ОНТ в воскресенье.