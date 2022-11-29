В Минобороны Австрии считают, что Украина погрузится в темноту без средств ПВО

Полковник Маркус Райснер отметил, что возможности Европы для оказания поддержки ограничены, ее запасы вооружений опустошаются

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры, в противном случае страна погрузится в темноту через несколько недель. Такое мнение выразил полковник Минобороны Австрии Маркус Райснер в эфире телеканала ZDF.

"Если не обеспечить масштабную противовоздушную оборону, то через несколько недель на Украине наступит полная темнота, потому что вся критически важная инфраструктура перестанет работать", - считает эксперт.

Он отметил, что в начале боевых действий была уничтожена треть ПВО Украины. Несмотря на поставки с Запада, "из-за огромного размера страны и большого количества объектов, требующих защиты, сделать с этим что-либо практически невозможно".

По словам Райснера, возможности Европы для оказания поддержки ограничены, ее запасы вооружений опустошаются. Оборонной промышленности для обеспечения инвестиций потребуются гарантии от государства.