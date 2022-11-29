Одной из основных причин снижения заказов для японского ВПК стал рост импорта оружия из США

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В министерстве обороны Японии с тревогой реагируют на обозначившуюся статистику в сфере производства оружейной продукции. Так, за последние годы в Японии зафиксирован массовый переход компаний, работавших в сфере ВПК, в гражданскую промышленность. В Минобороны страны говорят о том, что это может привести к неспособности японской армии вести боевые действия при возникновении чрезвычайной ситуации.

Министр обороны Японии Ясуказу Хамада:

Наша оборонная промышленность напрямую отражает обороноспособность страны. Сегодня в промышленности есть проблемы.

Многие компании решили уйти с военно-промышленного рынка в связи, как утверждается, с ограниченностью военного бюджета Японии и увеличением импорта оружия из других стран. Не последнюю роль играет и рост цен на энергоносители.

В Японии в связи с этой проблемой создана специальная экспертная группа, возглавляет которую бывший замглавы МИД страны Кенитиро Сасаэ. Группа призвала «укреплять военно-промышленную отрасль».

На данный момент, как пишут в Японии, рынок ВПК в стране оценивается примерно в 20,5 млрд долларов. При этом в одной только кораблестроительной отрасли были заняты более 8000 японских компаний, в том числе представляющих малый бизнес. Многие из них ушли из сферы ВПК в связи с тем, что японское правительство «редко даёт заказы».

Правительство аргументирует свои решения тем, что в последнее время подскочили цены, в том числе на технологии. И эти цены озвучивают сами компании. А при нынешнем военном бюджете Японии Минобороны, как утверждается, новые траты «не потянет».

В качестве примера приводится заказ самолёта дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-2C. Изначально по контракту он стоил 9,9 млрд йен, а потом, когда с течением времени решили довести его до версии E-2D, стоимость выросла до 26 млрд йен. Тот факт, что E-2C и E-2D – не совсем одно и то же, в японском Минобороны не комментируют.

Одной из основных причин снижения заказов для японского ВПК стал рост импорта оружия из США. Если до 2014 года объёмы импорта Японией американского оружия составляли менее 200 млрд йен (до 1,5 млрд долларов), то к 2019 превысили 700 миллиардов йен. Сегодня приближаются к триллиону. То есть, деньги уходят в бюджет США, что и вынуждает многие японские компании из сферы военной промышленности уходить на гражданский рынок.