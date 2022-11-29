Xinhua: кандидатов из Гонконга и Макао впервые допустили к отбору астронавтов в КНР

Тайконавты Не Хайшэн, Чжан Сяогуан и Ван Япин после возвращения на Землю.

По информации агентства, в рамках отбора запасных астронавтов, который начался в сентябре, планируется набрать от 12 до 14 специалистов

ПЕКИН, 28 ноября. /ТАСС/. Кандидаты из Гонконга и Макао впервые были допущены к отбору астронавтов для китайских космических миссий. Об этом сообщило в понедельник агентство Xinhua со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов Китая.

По его информации, в рамках отбора запасных астронавтов, который начался в сентябре, планируется набрать от 12 до 14 специалистов. Конкурс впервые был открыт для экспертов из Гонконга и Макао. Сообщается, что исследователи из научно-технических учреждений в области биомедицинской инженерии, машиностроения, электроники и астрономии из этих регионов КНР активно подавали заявки на участие в отборе.

Это будет четвертая группа запасных астронавтов КНР. В настоящий момент Управление проводит предварительный отбор кандидатов, за ним последует процедура повторных испытаний и утверждения.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно осваивают проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая вскоре должна заработать в штатном режиме.

В 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков, поставив национальный рекорд. По данному показателю КНР обошла США, заняв первое место в мире.