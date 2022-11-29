В британском Минобороны сообщили о «ключевой роли» ракет Brimstone 2 в сдерживании наступления российской армии

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Поставленное Великобританией на Украину оружие имеет одну, но очень важную задачу - оно должно остановить наступление российской армии. Таким образом в Минобороны Соединенного королевства прокомментировали отправку Киеву ракет Brimstone 2.

Великобритания отправила на Украину новую партию высокоточных ракет Brimstone второго поколения, отличающихся от первого дальностью поражения. Об этом стало известно 22 ноября, "Военное обозрение" сообщало о произведенной поставке в одном из своих новостных материалов.

В Министерстве обороны Великобритании решили прокомментировать военную помощь Украине, заявив, что все оружие, которое направляется Киеву, должно сдерживать наступление российской армии и прекрасно с этим справляется. В частности, поставленные ракеты Brimstone 2 сыграли некую "ключевую роль" в этом. Правда никаких пояснений британцы не дали, забыв добавить, на каком участке фронта британские высокоточные ракеты это самое наступление остановили.

В рамках пакета помощи Великобритания обеспечила ВСУ высокоточными управляемыми ракетами Brimstone 2. Эта помощь сыграла ключевую роль в сдерживании российского наступления

- говорится в заявлении.

Как ранее сообщалось, ракеты Brimstone 2 относятся к авиационным средствам поражения и традиционно применяются с самолетов Tornado и Typhoon, имея дальность до 60 км. В варианте для Украины они передаются в варианте наземного комплекса с дальностью поражения 12 км. Для из запуска используются грузовые автомобили или другие наземные платформы.