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Военное обозрение

Первый из британских фрегатов проекта 26 - фрегат «Глазго» - вывели из эллинга

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Источник изображения: topwar.ru

Фрегат "Глазго" для ВМС Британии - первый в серии - выведен из эллинга и готовится к спуску на воду.

Проектирование фрегатов проекта 26 началось еще в 1998 году, поскольку "старички" проекта 23 уже не соответствовали реалиям и те, которые были еще "не совсем ушатанные", продавались всем желающим. В 2008 году отменили строительство двух эсминцев пр. 45, чтобы высвободить финансы для перспективных фрегатов. Первоначально их предполагалось закупить 13 штук, как и пр. 23, но, как уже давно стало нормой в Великобритании, серию сильно урезали. Предполагается уже только восемь Type 26, остальные пять кораблей - гораздо более бюджетный проект 31.

В 2010-е годы, когда проектирование новых фрегатов перешло в фазу детальной разработки, стоимость одного оценивалась от 250 до 350 млн фунтов стерлингов, в зависимости от специализации. Надо понимать, что сейчас цена существенно подросла, а далее, с учетом нынешнего роста цен на энергоносители и сырье, и дефиците бюджета Великобритании более, чем 50 млрд. фунтов (по состоянию на ноябрь 2022 г), суммы могут стать "сказочными", что в конечном итоге может повлиять, как на общее количество кораблей, так и на распределение типов в серии. Часть более дорогих кораблей британского проекта 26 могут заменить более дешевыми , а могут сократить всю серию. Скорее всего, будет и то, и другое. Предполагается, что эти корабли будут в строю до 2060 года.

Надо заметить, что серия изрядно запоздала. Вступление "Глазго" в строй первоначально ожидалось в 2023 году, теперь, понятно, дата сдвинется вправо года на два. Да и само строительство затянулось: корабль еще не спущен на воду, хотя заложен 4,5 года назад. Негативная тенденция процветает в Соединенном королевстве уже давно. Резка стали для второго корабля "Кардифф" завершена ещё летом 2019 года, для третьего - "Белфаст" - летом 2021 года.

Теперь пару слов о самих кораблях. Вообще-то, о них в интернете написано более, чем достаточно, но хочу высказать свое мнение. ЗРК "Си Септор" с дальнобойностью в 25 км выглядит уже даже не смешно. На дальности 30 км и более работают даже УАБ, если только к моменту вступления в строй корабль не оснастят более дальнобойными ЗУР. Скорость хода в 26 узлов тоже выглядит не очень впечатляюще, как для боевой единицы, тем более, что предполагается вариант ПЛО.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Проекты
Type 26
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