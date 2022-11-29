Германия приняла решение о полном выводе своего контингента из Мали, но лишь к маю 2024 года

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Штеффен Хебестрайт, пресс-секретарь канцлера Германии, заявил, что правительство предложило парламенту продлить участие Германии в операции МИНУСМА в мае 2023 года на один год, чтобы обеспечить организованный выход из африканского государства Мали. В этом решении учитываются, в частности, запланированные выборы в африканской республике, которые намечены на февраль 2024 года. Решение было принято после переговоров между канцлером Германии Олафом Шольцем, министром обороны Кристин Ламбрехт и министром иностранных дел Анналеной Бербок. Хочется отметить, что мнения перечисленных немецких политиков по этому вопросу разделились. А с малийскими властями вообще никто из Берлина не советовался, что лишний раз подчёркивает оккупационный характер немецкого военного присутствия в Африке.

Немецкое Минобороны лоббировало вывод своих войск, МИД предостерегал от полного ухода из Мали, государства, которое в Европе "обвиняют" в углублении сотрудничества с Россией. В немецком внешнеполитическом ведомстве настаивали на том, чтобы немецкие войска остались. На прошлой неделе появилась информация, согласно которой власти Германии рассматривают возможность принятия решения о выводе войск из страны. И теперь стало известно, что решение уже принято.

Министр обороны Германии заверила, что будет организован упорядоченный вывод контингента. Дата вывода намечена на май 2024 года, что, как сообщил журнал Spiegel, должно стать компромиссом между различными центрами, поскольку это означает, что немецкие войска останутся до президентских выборов в Мали в 2024 году.

Германия — следующая за Францией страна ЕС, объявившая об уходе из Мали. Берлин разместил в Мали в 2013 году около 1400 военнослужащих, большинство из которых находится недалеко от северного города Гао, где их основная задача — вести разведку для миротворческой миссии ООН МИНУСМА. В середине ноября Великобритания и Кот-д'Ивуар также заявили о выходе из миссии.

Власти Кот-д'Ивуара сообщили, что выведут свои войска из состава миротворческой миссии ООН к августу 2023 года. Отношения между Кот-д'Ивуаром и Мали в последние месяцы значительно обострились, особенно после ареста 49 ивуарийских солдат в Бамако в июле прошлого года. Официальный Бамако обвиняет их в том, что они наемники, а Кот-д'Ивуар утверждает, что они должны были участвовать в охране немецкого контингента «голубых касок».

В последние месяцы немецкие войска сталкиваются с растущими трудностями, и им неоднократно приходилось приостанавливать разведывательное патрулирование после того, как им отказывали в разрешении на пролет беспилотников малийские военные.

Ожидалось, что немецкие войска частично восполнят нехватку контингента после вывода французских войск. Французские войска находились в Мали почти 10 лет. Они ушли после того, как отношения м между Бамако и Парижем обострились до предела. Теперь - очередь на выход за немецким военным контингентом.

Тем временем власти Мали требуют от властей ФРГ, чтобы те с выводом своих войск из страны не затягивали.