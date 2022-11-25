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Интерфакс-АВН

Парламент Венгрии одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО на первом заседании 2023 года - СМИ

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Вид на здание венгерского парламента в Будапеште
Вид на здание венгерского парламента в Будапеште.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Пивоваров

Брюссель. 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Парламент Венгрии ратифицирует присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу в ходе первого заседания в следующем году, заявил в четверг венгерский премьер Виктор Орбан.

"Венгерский парламент одобрит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО на первой сессии законодателей в следующем году, сказал Орбан", - информирует Bloomberg.

Премьер Венгрии заявил об этом на брифинге в Словакии, отмечает агентство.

Bloomberg пишет, что ранее в этом году представители венгерских властей заявляли, что Будапешт выразит поддержку присоединению Финляндии и Швеции к НАТО к концу 2022 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Словакия
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
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