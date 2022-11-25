В Киеве сидят опасные люди. Они готовы на всё ради оружия и денег

Rebelión: украинская ракета упала в Польше не по ошибке, всё так и было задумано

Украинская ракета упала в Польше не по ошибке, пишет Rebelión. В Киеве хотели втянуть Запад в полномасштабный конфликт с Россией. Это, по мнению автор статьи, говорит о социопатических и преступных наклонностях побеждённого режима.

Операция под чужим флагом или "активная дезинформация", как её следовало бы называть. Вот так можно охарактеризовать ракетную провокацию международного масштаба, которую Киев устроил на территории Польши.

Фабрицио Казари (Fabrizio Casari)

Это была наглая операция правительства, которое знает, что может выдать пропаганду за абсолютную правду. Оно пользуется цензурой российских СМИ и снисходительным отношением Запада, полностью извратившего историческую, военную и политическую правду, которая стоит за российской спецоперацией на Украине.

Благодаря российским и американским спутниковым изображениям ложь Киева тут же вылезла наружу. Зеленский предпринял жалкую попытку отказаться от своих заявлений и заговорил уже о "трагическом инциденте", чтобы хоть как-то минимизировать ущерб имиджу. Действия Киева стали ударом в свои ворота.

Но это была не ошибка: украинцы запустили ракету в сторону Польши, чтобы активировать механизмы, предусмотренные четвёртой и пятой статьями Устава Североатлантического альянса. В числе таких механизмов созыв Совета НАТО по требованию одного государства-члена (статья 4) и немедленный военный ответ всех союзников в случае нападения на члена альянса (статья 5).

Времени на то, чтобы разоблачить Киев и раскрыть его план по нанесению удара по Польше, потребовалось совсем немного: достаточно было спросить эксперта по баллистике и какого-нибудь здравомыслящего человека. Первый доказал бы, что, поскольку ракет с траекторией бумеранга не существует, украинская ракета, упавшая в Польше, оказалась там, где и было задумано. Какой бы устаревшей и неточной она ни была, она могла не попасть в цель, но изменить направление у неё точно бы не вышло. Так что направили её не в сторону позиций российских войск на юго-востоке, а намеренно к Польше, на северо-запад.

Эксперт по здравомыслию поделился бы простыми, но разумными соображениями: кому выгодно ударить по Польше? Точно не россиянам, и по двум причинам. Во-первых, Москва уже несколько месяцев не только сражается на поле боя, но ещё и пытается добиться дипломатического урегулирования конфликта. В последние недели даже сами США начали вести переговоры с высшим военным руководством России, оказывая при этом давление на Зеленского, с тем чтобы он проявил готовность к диалогу без невыполнимых требований.

Во-вторых, россияне родились не вчера, и переноса конфликта в страны НАТО они опасаются. Одно дело, когда альянс поддерживает украинскую армию, и другое — начинать с ним открытую войну. Из-за территориальной близости с Россией, конфликт быстро перерастёт в войну с использованием обычного и тактического ядерного вооружения, что приведёт к третьей мировой.

Украина вышла из-под контроля

Попытка Украины втянуть Запад в полномасштабную войну с Россией говорит о социопатических и преступных наклонностях побеждённого режима. Некоторые СМИ намекают на то, что Зеленский якобы готов начать переговоры, только ему не хватает самостоятельности, и он пока в заложниках у военных. Но при этом, вероятно, именно украинские политики, неразрывно связанные с нацистскими партиями и батальоном "Азов"*, ведут двойную игру. Речь идёт о беспринципных, коррумпированных и авторитарных бизнесменах, появившихся в результате госпереворота 2014 года, который привёл к нацификации Украины. Сам Порошенко — предшественник Зеленского — заявил два дня назад в эфире, что специально не соблюдал Минские соглашения: они ему нужны были только для того, чтобы НАТО на протяжении трех-четырех лет обучала и вооружала украинские вооружённые силы и сделала из них самую страшную армию в Европе. Сам Порошенко говорил, что его политика в отношении русскоязычного населения Донбасса такова: "Наши дети пойдут в школы (…), а их дети будут сидеть в подвалах".

Произошедшее в Польше говорит о том, что в правительстве Украины сидят опасные люди, которые ради непосредственного участия НАТО или, в противном случае, поставок огромного количества оружия и денег для продолжения конфликта несмотря на проигрыш, ставят мир под угрозу третьей мировой войны. При этом украинская сеть диверсантов начала говорить о том, что с трудностями в контроле и управлении боями столкнулись уже сами США. Вашингтон продолжает делиться разведывательными и спутниковыми данными, чтобы у украинцев были точные данные о целях. Однако США уже сомневаются в возможности управлять армией, которая превратилась в гигантскую террористическую машину без чёткой иерархии.

Начиная с устранения украинского переговорщика и заканчивая ударами по российским приграничным регионам, диверсией на газопроводах, а теперь ещё и неконтролируемой ответной реакцией – управление различными украинскими военными и разведывательными подразделениями начинает становиться проблемным. Оно мешает Вашингтону и Москве начать прямые переговоры. Это ещё и серьёзная проблема для внутреннего изменения устройства НАТО.

У США уже был такой прецедент. Американцы обучали и вооружали моджахедов в Афганистане, которые потом превратились в "Аль-Каиду"*, или же бойцов в Сирии, сформировавших потом ИГИЛ*. Вашингтон финансирует и вооружает до зубов армии убийц, с тем чтобы они потом поддерживали американские интересы по всему миру, особенно в Малой Азии, на Балканах, Кавказе и Ближнем Востоке. Но, набрав силу, различные организации стремятся захватить власть и ресурсы в странах, в которых они сначала защищали интересы Запада. Таким образом, меняется обстановка, и вчерашние полезные "борцы за свободу" становятся "военным шлаком", неудобной организацией, которой нужно управлять, а порой даже противостоять ей на геополитической шахматной доске.

Если для Вашингтона это необязательно плохо, ведь он таким образом наживается на постоянных войнах и укрепляет свои позиции жандарма в однополярном мире, у европейских союзников другое мнение на этот счёт. Если говорить об эффективности Североатлантического альянса, то, по их мнению, конфликт на Украине должен был заставить их задуматься о неспособности многих стран НАТО и кандидатов на вступление соблюсти основное требование организации — улучшение коллективной безопасности.

Это, конечно, попахивает пафосом и пропагандой, но безразличие по отношению к поведению одного конкретного члена может навредить национальным интересам других союзников, о чём уже было сказано на саммите НАТО в Мадриде. Из всех нынешних членов и кандидатов на вступление как минимум 11 следовало бы исключить из организации или же вовсе не принимать, потому что они активно участвуют в создании нестабильности как внутри альянса, так и на его границах. Ещё столько же нужно убрать, потому что их членство в альянсе преступным образом неуместно.

Один из таких примеров — Украина. Тот, кто разжигает военный конфликт в Европе, ставит условия НАТО и ЕС.

Конфликт уже проигран

Ситуация для Киева складывается трагическая. Украина с уверенностью говорит о победе, но полстраны уже завалено снегом, электричества нет, воды мало. Пришёл "генерал зима": он будет бить со всей силы с декабря по март, и вот тогда случится трагедия. Украинская армия дезорганизована и заходит только в те зоны, которые оставили россияне, хотя пропаганда представляет её как завоевателя. Помощи осталось мало, мировой экономический кризис не позволяет оказывать большую поддержку, правительства США и ЕС уже устали от высокомерия Зеленского и не готовы идти на большие жертвы. Только от США Киев получил (официально, это консервативная оценка) оружие на 17 миллиардов долларов. К этому стоит добавить ещё 15 миллиардов от Европы и финансирование батальонов наёмников из Грузии, Великобритании, США, Австралии, Канады и США. Около 30 тысяч головорезов за тысячу долларов в день поддерживали все так называемые украинские контрнаступления, но так и не смогли завоевать ни метра занятых Россией территорий, за исключением тех, которые Москва оставила сама.

Что бы ни говорила пропаганда, Россия всё ещё контролирует 25% территории Украины. Следует учесть, что союзники Киева больше не могут поставлять оружие, потому что арсеналы войск НАТО уже опустели. В условиях высокой напряжённости в отношениях с Россией большая щедрость просто непозволительна.

Россия пожаловалась на ужасы

Россия, в свою очередь, обратилась в ООН с просьбой вынести решение по поводу чудовищного преступления украинских солдат в отношении безоружных российских военнопленных. Расправа произошла в пятницу в Макеевке, в Донбассе. На видео, восстановленном изданием The Guardian и подтверждённом различными свидетельствами, видны десять российских солдат, взятых в плен. Украинские боевики приказали им сложить руки за голову и лечь на землю. Один из мужчин в чёрном встаёт позади пленных и убивает их одного за другим выстрелом в голову. Затем съёмка прекращается и продолжается уже с того момента, когда погибшие лежат в луже крови.

Кремль потребовал от международных организаций расследовать казнь, напоминающую расправы нацистов. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва "неоднократно привлекала внимание международного сообщества к жестокому и бесчеловечному отношению украинской стороны к удерживаемым российским военнослужащим". Коллективный Запад, который во всём поддерживает Киев, оставил без внимания многочисленные свидетельства преступлений. Захарова заключила, что подобное поведение "американских и европейских кураторов делает их соучастниками" этих преступлений.

Посмотрим, к чему приведёт расследование ООН. Допустим, что есть ещё такие комиссии, которые могут вести расследования, и что ООН пока существует.

* террористическая организация, запрещенная в России