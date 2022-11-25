Небензя: удары РФ по украинской инфраструктуре - реакция на поставки Киеву западного оружия

Нью-Йорк (ООН). 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия наносит удары по объектам инфраструктуры на Украине в ответ на поставки Киеву западного оружия.

"Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией", - заявил он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, - одна из целей СВО. И она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать СВО", - добавил Небензя.

Небензя отметил, что "повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраине городов, а в самом их центре".