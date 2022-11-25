Войти
Интерфакс-АВН

Небензя: удары РФ по украинской инфраструктуре - реакция на поставки Киеву западного оружия

349
0
0
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины
ВС РФ нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры Украины.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Нью-Йорк (ООН). 24 ноября. ИНТЕРФАКС - Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия наносит удары по объектам инфраструктуры на Украине в ответ на поставки Киеву западного оружия.

"Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией", - заявил он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

"Подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности и территориальной целостности России, - одна из целей СВО. И она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию, которая позволила бы в рамках переговоров обсудить и попытаться урегулировать те вопросы, которые вынудили нас начать СВО", - добавил Небензя.

Небензя отметил, что "повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраине городов, а в самом их центре".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ООН
Похожие новости
03.03.2022
Двойные стандарты НАТО по Косово и Донбассу: мрачная тень над альянсом (TNI)
28.02.2022
По всем направлениям: после короткой паузы войска возобновили продвижение на Украине
25.11.2019
"Украина или смерть": Зеленский нацепил шеврон с черепом
05.10.2015
Пан Ги Мун: удары в Сирии должны наноситься только по тем, кто внесен в списки СБ ООН
30.07.2013
За 20 лет Азербайджан приобрел 321 единицу танка, 400 артиллерийских систем и 64 боевых самолета
28.11.2011
Тысяча и одна сказка про иранскую бомбу из Вашингтона
08.08.2008
Украина подтвердила факт поставок боевой техники Грузии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 21:03
  • 38581
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.11 20:31
  • 1
США могут выкупить у Греции российское оружие и передать его Украине
  • 25.11 20:11
  • 1
Ни взлететь, ни поехать: как погода тормозит темпы боев на Украине
  • 25.11 18:53
  • 2
Второй самолёт МС-21 с российскими двигателями перелетел из Иркутска в подмосковный Жуковский - ОАК
  • 25.11 17:32
  • 2
В России рассказали о новых задачах береговых ракетных комплексов
  • 25.11 15:45
  • 0
Жизнями украинцев Зеленский пытается продлить свое политическое долголетие
  • 25.11 12:32
  • 5
Путин призвал еще раз посмотреть, как работает Координационный совет
  • 25.11 12:30
  • 2
Воины-освободители уничтожили украинский модернизированный "Ураган"
  • 25.11 12:29
  • 4
Путин заявил о необходимости увеличить объемы и качество военной техники
  • 25.11 11:40
  • 1
Военкор прокомментировал уничтожение американских гаубиц ВСУ с помощью взаимодействия БПЛА и артиллерии
  • 25.11 07:37
  • 3
Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"
  • 25.11 06:57
  • 1
Захарова: все больше фактов указывают на противостояние России и НАТО на Украине
  • 25.11 03:04
  • 2
Глава «Ростеха» заявил об опережении графика в рамках гособоронзаказа
  • 25.11 03:01
  • 4
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 25.11 02:56
  • 2
Почему у Польши не получится стать сверхдержавой