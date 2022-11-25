Ереван и Москва имеют общий подход к вопросу о контроле над сообщением с Нахичеванью - Пашинян

Ереван. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об общем с руководством России подходе к вопросу о контроле российской погранслужбой транспортного сообщения между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении.

"В 9-м пункте (заявления глав Армении, Азербайджана и РФ от 9 ноября 2020 года - ИФ) говорится, что контроль за транспортным сообщением между западными районами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. Этот вопрос дополнительно разъяснен в указе президента Российской Федерации 695 от 10 ноября 2020 года "О мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе", в 3-м пункте которого говорится, цитирую: "Федеральной службе безопасности Российской Федерации - осуществлять контроль за обеспечением Республикой Армения транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой для беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях", - сказал Пашинян на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване в среду.

По его словам, "то есть о контроле над нашей суверенной территорией и отчуждении каких-либо наших суверенных функций речи нет и быть не может, речь идет о контроле за выполнением договоренностей. При этом под договоренностями нужно понимать заявление, потому что, естественно, никаких других договоренностей быть не может, и только эту функцию может выполнять Пограничная служба ФСБ РФ".

"И я так понял, - мы по дороге об этом поговорили (с президентом РФ - ИФ), - у нас по этому поводу общий подход", - отметил Пашинян.

По его словам, Армения всегда была готова и сейчас готова обеспечить такое сообщение, и с этой целью в обращение введен проект решения правительства о создании контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе, и в результате принятия этого решения Азербайджан может получить сообщение с Нахичеванской автономной республикой по дорогам Армении.