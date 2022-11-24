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Интерфакс-АВН

РФ поддерживает решение об оснащении миротворческих сил ОДКБ современными вооружениями - Путин

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Военнослужащие 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ России во время тренировки в рамках учений коллективных сил ОДКБ
Военнослужащие 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ России во время тренировки в рамках учений коллективных сил ОДКБ.
Источник изображения: Алексей Куденко/РИА "Новости"

Ереван. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия поддерживает инициативу об улучшении оснащения миротворческих сил ОДКБ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Можно с удовлетворением отметить, что полученный в ходе миротворческой операции в Казахстане весьма ценный практический опыт был проанализирован нами и секретариатом Организации, и Россия, безусловно, поддерживает вынесенное на наше утверждение важные решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, а также специальными средствами", - заявил Путин на саммите ОДКБ.

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Страны
Армения
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Компании
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Персоны
Путин Владимир
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