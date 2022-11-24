РФ поддерживает решение об оснащении миротворческих сил ОДКБ современными вооружениями - Путин

Ереван. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия поддерживает инициативу об улучшении оснащения миротворческих сил ОДКБ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Можно с удовлетворением отметить, что полученный в ходе миротворческой операции в Казахстане весьма ценный практический опыт был проанализирован нами и секретариатом Организации, и Россия, безусловно, поддерживает вынесенное на наше утверждение важные решение об оснащении миротворческих сил организации современными вооружениями, военной и специальной техникой, а также специальными средствами", - заявил Путин на саммите ОДКБ.