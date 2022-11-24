В ЕС принята резолюция, признающая Россию «страной - спонсором терроризма»

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Сегодня Европейский парламент все-таки принял резолюцию, в которой Россия объявляется «государством - спонсором терроризма».

Согласно информации на официальном сайте Европарламента, за документ проголосовало подавляющее большинство евродепутатов – 494 человека. Против было подано 58 голосов, ещё 44 парламентария воздержались. Сам документ был опубликован на официальном сайте органа.

В резолюции содержатся обвинения в адрес Москвы, которые связаны не только с событиями на Украине. Также документ рекомендует властям ЕС предпринять ряд мер в связи с признанием России «спонсором терроризма».

Провозгласив Россию страной-спонсором терроризма, Европарламент готовит почву для привлечения представителей российской власти к ответственности на международном трибунале, отмечается в резолюции.

Ранее о необходимости принятия подобного решения странами НАТО было сказано в документе опубликованном Парламентской ассамблеей НАТО по итогом саммита в Мадриде.

Напомним, что это уже не первая попытка ЕС демонизировать Россию – 13 октября Парламентской ассамблеей Совета Европы была принята резолюция о признании политического режима России «террористическим».

В то же время в Вашингтоне заявили ранее о том, что США не собираются вносить Россию в список стран - спонсоров терроризма.

Признание России «спонсором терроризма» осуществлено политическими силами, которые годами укрывают реальных террористов, коррупционеров и казнокрадов на своей территории, которые спонсировали десятки вторжений в третьи страны, разрушая из государственность и погружая в хаос. Один из ярких примеров - участие европейских контингентов вместе с американским во вторжении в Ирак, после чего стала формироваться одна из наиболее одиозных террористических группировок - ИГИЛ (запрещена в РФ). Но на этом европарламентарии внимания, конечно, не обращают. В их парадигме «это другое»...